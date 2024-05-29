Минстрой изменил расчет стоимости жилья: как это повлияет на арктическую ипотеку

Участникам арктической ипотеки стали недоступны новостройки

2:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минстрой изменил методику расчета официальной стоимости квадратного метра жилья. "Парламентская газета" объясняет, как это повлияет на выдачу арктической ипотеки.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По условиям арктической ипотеки, стоимость квадратного метра приобретаемого жилья не должна превышать официальную цену, установленную Минстроем. Это условие было введено для предотвращения резкого роста цен после запуска льготной программы, что ограничивает выбор доступных квартир для заемщиков арктической ипотеки.

При расчете официальной стоимости учитываются цены на новостройки и вторичное жилье в регионе. На данный момент вторичное жилье стоит дешевле новостроек, так как на него не распространяются льготные программы.

Цены на вторичное жилье снижают официальную стоимость квадратного метра, что делает покупку нового жилья недоступной по льготной программе. Новостройки дешевле официальной цены встречаются только в небольших городах, а на севере строительство жилой недвижимости ведется крайне редко.

Согласно новому приказу Минстроя, официальную стоимость квадратного метра для Арктических регионов будут рассчитывать, исходя только из цен на первичном рынке. В регионах, где нет новостроек, будет учитываться средняя цена на новостройки во всех арктических регионах. Такой порядок расчетов уже применяется на Дальнем Востоке.

Власти рассматривают два варианта для смягчения условий арктической ипотеки: изменение порядка расчета официальной цены или отказ от ограничения. Ожидается, что это повысит спрос на арктическую ипотеку и будет стимулировать застройщиков строить жилье на северных территориях.

Член комитета по строительству "Деловой России" и владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров считает, что для успешной реализации арктической ипотеки недостаточно только решить вопрос с ценами. В некоторых регионах темпы строительства жилья очень низкие, а в некоторых вообще отсутствуют новостройки. Застройщики интересуются проектами в Арктике, но предпочитают крупные региональные центры. При этом программа вызывает большой интерес у жителей средних и малых городов, которые готовы покупать квартиры для сдачи их в аренду вахтовикам.

По данным Минвостокразвития, к середине апреля 2024 года более 3 тысяч молодых семей в Арктике получили льготные кредиты. Лидерами по темпам реализации программы стали Архангельская область, Красноярский край, Мурманская область и Карелия.