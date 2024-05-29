Новая программа: как молодым семьям накопить на первоначальный взнос без кредита

Молодым семьям помогут копить на ипотеки

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правительство Российской Федерации разрабатывает программу, которая позволит молодым семьям накапливать первоначальный взнос для ипотеки без привлечения заемных средств. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на соответствующую документацию.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"В соответствии с поручениями президента Российской Федерации разрабатывается комплексная программа, обеспечивающая возможность молодым семьям накопить средства для первоначального взноса по жилищному (ипотечному) кредиту или для приобретения жилья без использования заемных средств", — говорится в официальных документах.

Прежде чем внедрить программу на всей территории страны, её протестируют в 10 пилотных регионах с предполагаемым участием 3000 семей.

Президент Национальной палаты недвижимости и гендиректор АН "Бенуа" Дмитрий Щегельский выразил сомнение в реализации программы, отметив, что фраза "накапливать первоначальный взнос по ипотеке без заемных средств" звучит как оксюморон. Он задался вопросом, что мешает людям копить деньги уже сейчас.

Щегельский также предположил, что участников программы могут обязать копить средства на первоначальный взнос в течение определенного времени, взамен предлагая льготную ипотечную ставку.

Камила Фазлыева, руководитель "Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой" и проекта "ЭлектроннаяСделка.РФ", отметила, что подобная инициатива успешно реализуется в Республике Башкортостан в рамках программы "Жилстройсбережения" (ЖСС) уже 10 лет.

"Программа позволяет накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке или для приобретения жилья без кредитования. Государственная помощь в накоплении ограничена сроком от 3 до 6 лет, но в некоторых случаях возможно накопление и в течение одного года", — рассказала Фазлыева.

По её словам, граждане ежемесячно вносят на счет определенную сумму, а государство добавляет премию — 30% от размера взноса.

"Это позволяет накопить сумму, превышающую доходы от обычного банковского депозита. Вначале в ЖСС могли участвовать только определенные категории граждан, включая молодые семьи, но впоследствии ограничения были сняты, и сейчас участником программы может стать любой житель Башкортостана старше 18 лет. На сегодняшний день программой воспользовались около 10 тысяч человек", — заключила Фазлыева.