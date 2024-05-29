Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Некоторые области солнечной короны замедляют выбросы звездной плазмы
Вегетарианство опасно для людей с диабетом и анемией
Банановый смузи с пряностями: густой и насыщенный напиток-десерт
"Краснодар" может взять Дюпина на место вратаря Сафонова
Мультимаскинг: инновационный подход к уходу за кожей
Сергей Зверев: классическая музыка помогает справиться со стрессом от соседей
Раскрыт секрет сочной малины: вот какие подкормки добавить
Кинологи назвали самые агрессивные породы собак
Москвичам рассказали, где покурить в аэропортах
Новая программа: как молодым семьям накопить на первоначальный взнос без кредита

Молодым семьям помогут копить на ипотеки

2:37
Недвижимость

Правительство Российской Федерации разрабатывает программу, которая позволит молодым семьям накапливать первоначальный взнос для ипотеки без привлечения заемных средств. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на соответствующую документацию.

Молодым семьям помогут копить на ипотеки
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"В соответствии с поручениями президента Российской Федерации разрабатывается комплексная программа, обеспечивающая возможность молодым семьям накопить средства для первоначального взноса по жилищному (ипотечному) кредиту или для приобретения жилья без использования заемных средств", — говорится в официальных документах.

Прежде чем внедрить программу на всей территории страны, её протестируют в 10 пилотных регионах с предполагаемым участием 3000 семей.

Президент Национальной палаты недвижимости и гендиректор АН "Бенуа" Дмитрий Щегельский выразил сомнение в реализации программы, отметив, что фраза "накапливать первоначальный взнос по ипотеке без заемных средств" звучит как оксюморон. Он задался вопросом, что мешает людям копить деньги уже сейчас.

Щегельский также предположил, что участников программы могут обязать копить средства на первоначальный взнос в течение определенного времени, взамен предлагая льготную ипотечную ставку.

Камила Фазлыева, руководитель "Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой" и проекта "ЭлектроннаяСделка.РФ", отметила, что подобная инициатива успешно реализуется в Республике Башкортостан в рамках программы "Жилстройсбережения" (ЖСС) уже 10 лет.

"Программа позволяет накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке или для приобретения жилья без кредитования. Государственная помощь в накоплении ограничена сроком от 3 до 6 лет, но в некоторых случаях возможно накопление и в течение одного года", — рассказала Фазлыева.

По её словам, граждане ежемесячно вносят на счет определенную сумму, а государство добавляет премию — 30% от размера взноса.

"Это позволяет накопить сумму, превышающую доходы от обычного банковского депозита. Вначале в ЖСС могли участвовать только определенные категории граждан, включая молодые семьи, но впоследствии ограничения были сняты, и сейчас участником программы может стать любой житель Башкортостана старше 18 лет. На сегодняшний день программой воспользовались около 10 тысяч человек", — заключила Фазлыева.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли использовать опилки в огороде

Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?

Опилки в огороде: плюсы и минусы
МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Как разговаривать на кошачьем: наглядное краткое пособие
Неожиданный бизнес Анжелики Варум: как певица стала владелицей виноградников
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Последние материалы
Банановое печенье с шоколадом: плотное снаружи, мягкое в середине
ФК "Зенит" стал самым посещаемым футбольным клубом в Восточной Европе
Как правильно ухаживать за кожей до и после тренировки?
Певица МакSим посадила именную яблоню в реабилитационном центре после лечения
Американцы экономят на страховании домов из-за изменения климата
Спрос на ипотечные сделки с новостройками в Москве растет
Эксперты рассказали, как подстричь когти своей собаке
Туристам рассказали, как выглядят общественные туалеты в Японии
При похудении важно есть продукты, богатые полезными жирами
BYD представила новую технологию гибридных автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников