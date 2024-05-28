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Банк России готовит повышение ключевой ставки из-за роста потребительских расходов

ЦБ хочет увеличить ключевую ставку в июне

3:17
Недвижимость

Банк России может повысить ключевую ставку из-за значительного увеличения потребительских расходов в мае, о чем сообщили в институте исследований "Вэб.РФ". По данным на 19 мая, траты увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЦБ хочет увеличить ключевую ставку в июне
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Расходы на развлечения выросли на 61,8%, а на покупку компьютеров — на 33,6% за тот же период. Рост расходов может привести к инфляции, что, в свою очередь, может вынудить ЦБ повысить ключевую ставку до 17% и выше на заседании совета директоров 7 июня, сообщает Telegram-канал "Банкста".

Финансовый эксперт и автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский в беседе с корреспондентом Циан. Журнала отметил, что ЦБ имеет множество причин для повышения ключевой ставки.

"Рост цен и потребительской активности, а также увеличение кредитования несмотря на высокие ставки — все это создает условия для повышения ставки до 17% годовых и выше. Однако ЦБ не обладает эффективными мерами для контроля над ростом цен", — отметил Кричевский.

Он добавил, что повышение ставки только ускоряет инфляцию, так как предприятия вынуждены повышать отпускные цены.

"Рост количества IPO на Мосбирже — это результат высоких ставок по кредитам и облигациям. Собственникам проще привлекать деньги через продажу акций. Поэтому вероятность повышения ставки сейчас крайне высока, но возникает вопрос — что делать дальше?" — заключил Кричевский.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов заявил, что повышение ставки до 17% приведет к росту ставок по ипотеке до 17-19%.

"Рынок жилья без льготных механизмов субсидирования уже не изменится из-за текущего уровня стоимости кредита. Это решение не принесет ничего позитивного для рынка жилья", — сказал Сырцов.

Он подчеркнул, что сам по себе рост потребительских расходов не является достаточной причиной для повышения ключевой ставки. Банк России обычно учитывает несколько факторов, включая ускорение инфляции.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев считает, что у ЦБ нет веских оснований для дальнейшего повышения ключевой ставки.

"Инфляция разгоняется, когда в экономике резко увеличивается количество денег. Рост потребления часто связан с изъятием средств из краткосрочных депозитов, что происходит из-за высокой ключевой ставки. Ее снижение способствует развитию реального сектора экономики и снижению инфляции за счет увеличения доходов населения", — пояснил Голев.

Он отметил, что ЦБ уже добился стабилизации курса рубля и сокращения инфляционных рисков, и теперь регулятор должен начать снижать ключевую ставку.

Ранее эксперты, опрошенные Циан. Журналом, предположили, что ЦБ увеличит ключевую ставку на заседании 7 июня.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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