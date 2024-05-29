Какие беды ждут в Москве нарушителей миграционного законодательства — от ареста до депортации

Риелтор посоветовала приезжим обязательно регистрироваться в съёмном жилье

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Нарушения миграционного законодательства приезжими арендаторами чреваты весьма суровыми наказаниями, предупредила вице-президент "Гильдии риелторов Московской области" Татьяна Рачкова.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Особенно сильно рискуют иностранные трудовые мигранты.

"Для них несоблюдение миграционного законодательства грозит более суровым наказанием — вплоть до ареста, депортации и запрета въезда в страну на определённый срок", — уточнила риелтор.

Россиянам тоже необходима временная регистрация по месту проживания. "Для её получения необходимо встать на учёт в органы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России через МФЦ либо портал "Госуслуги", — пояснила специалист.

Но дело не только в требованиях законодательства. Регистрация может защитить самого приезжего, став в спорной ситуации дополнительным доказательством его права занимать съёмную жилплощадь.

В свою очередь, собственникам недвижимости следует быть готовыми зарегистрировать жильцов на своих квадратных метрах, заключила риелтор.