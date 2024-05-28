Какой договор аренды не способен защитить жильцов от риска внезапного выселения

Риелтор Рачкова: законную силу договору аренды даёт регистрация

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Типичный договор аренды жилья в России заключается на 11 месяцев, сообщила вице-президент "Гильдии риелторов Московской области" Татьяна Рачкова. Она объяснила РИАМО, с чем это связано.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Так делают хитрые хозяева, чтобы избежать необходимости регистрации договора в Росреестре. "Потому что согласно Гражданскому кодексу, договор аренды сроком от года необходимо регистрировать в Росреестре", — сказала риелтор.

Если же договор подписан на длительный срок, но не зарегистрирован, то он вообще не имеет юридической силы. "Договор найма жилого помещения, участниками которого являются физические лица, сроком от года считается вступившим в законную силу не с момента его подписания обеими сторонами, а с момента регистрации", — уточнила Рачкова.

Такая филькина грамота не защищает жильцов от внезапного выселения. "Поэтому арендаторов могут в любой момент попросить покинуть квартиру", — предупредила эксперт.

Она посоветовала в случае заселения в съёмное жильё на длительный срок обязательно обговорить этот вопрос с собственником, а потом убедиться, что он зарегистрировал договор — на сайте Росреестра это можно сделать по номеру документа и кадастровому номеру объекта недвижимости.