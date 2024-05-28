Как украсить съёмную квартиру, если хозяин не разрешает сверлить стены

Два способа закрепить декор на стене без дырок и гвоздей

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Случаются ситуации, когда нужно что-то закрепить на стене, а сверлить или забивать гвозди в неё нельзя. Например, в съёмной квартире или на рабочем месте. Или в собственном доме сразу после свежего ремонта.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выход есть, и подсказала его дизайнер Юлия Тычино в очередном номере сетевого издания "БелНовости".

Подешевле

Специальная клейкая масса, например Bostik Quelyd Blu Tack. Похожая на пластилин, она удержит лёгкие предметы вроде фото или плаката, полностью не засыхает, легко отчищается.

Подороже

Крючки на липучке, например Command 3 М. Рассчитаны на вес до двух килограммов. Открепляются от стены также бесследно. Недостаток — не держатся на виниловых обоях.

Надеемся, эти советы пригодятся вам, чтобы, например, повесить картину.