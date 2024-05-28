Как украсить съёмную квартиру, если хозяин не разрешает сверлить стены

Случаются ситуации, когда нужно что-то закрепить на стене, а сверлить или забивать гвозди в неё нельзя. Например, в съёмной квартире или на рабочем месте. Или в собственном доме сразу после свежего ремонта.
Выход есть, и подсказала его дизайнер Юлия Тычино в очередном номере сетевого издания "БелНовости".
Специальная клейкая масса, например Bostik Quelyd Blu Tack. Похожая на пластилин, она удержит лёгкие предметы вроде фото или плаката, полностью не засыхает, легко отчищается.
Крючки на липучке, например Command 3 М. Рассчитаны на вес до двух килограммов. Открепляются от стены также бесследно. Недостаток — не держатся на виниловых обоях.
Надеемся, эти советы пригодятся вам, чтобы, например, повесить картину.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.