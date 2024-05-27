Пыль в доме: как минимизировать её количество — топ-10 способов

Топ-10 способов избавления от пыли в доме

2:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Пыль — это крайне мелкие частицы, которые проникают в дом через окна и вентиляционные отверстия, а также переносятся людьми на подошвах обуви. В её состав входят чешуйки кожи, насекомых, перхоть и даже шерсть домашних животных. Полностью избавиться от неё практически невозможно, но можно существенно снизить её количество в домашней обстановке. Общественная Служба Новостей поделилась советами, представленными ниже, чтобы длительное время держать пыль под контролем.

Фото: unsplash.com by Austin Ban is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Меньше предметов-пылесборников

Уменьшите количество предметов, которые могут собирать пыль в вашем доме, таких как ковры, вазы, статуэтки и мягкие игрушки. Освободите открытые поверхности от косметики, посуды и украшений, которыми не пользуетесь ежедневно. Влажная уборка

Регулярно проводите влажную уборку, используя тряпку из микрофибры или мягкую метёлку, такую как "пипидастр". Пылесос с водяным фильтром

Инвестируйте в пылесос с водяным фильтром, чтобы пыль всасывалась и задерживалась в специальном контейнере с жидкостью. Специальные растворы

Используйте специальные растворы, например, полироль, чтобы отталкивать пыль от поверхностей. Кондиционер для белья также может использоваться в качестве альтернативы. Хранение вакуумных пакетов

Для хранения зимней одежды используйте вакуумные пакеты или специальные кофры, чтобы сэкономить место и уменьшить скопление пыли. Увлажнитель воздуха

Установите увлажнитель воздуха, чтобы не только очистить воздух, но и улучшить состояние кожи и волос. Комнатные растения

Разместите в доме комнатные растения, которые помогут очищать воздух и увеличить его содержание кислорода. Регулярная замена фильтров и тряпок

Часто меняйте фильтры в пылесосах и споласкивайте тряпки, чтобы избежать перераспределения пыли. Упрощение декора

Рассмотрите возможность использования шкафов со стеклянными дверцами для декоративных предметов, чтобы уменьшить время, затрачиваемое на уборку. Правильное проветривание

Частое проветривание помещений важно для создания здорового микроклимата, но избегайте длительного открытия окон, чтобы не допустить проникновения уличной пыли. Химчистка

При необходимости воспользуйтесь услугами химчистки для чистки крупных предметов, таких как шторы и ковры. Предпочтение натуральным тканям

Предпочтение натуральным тканям вместо синтетических поможет снизить притягивание и задержание пыли.