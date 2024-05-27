Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасия Волочкова решила не поздравлять бывшего мужа с пополнением в семье
Лучшая подкормка для томатов
Список самых востребованных вакансий лета 2024
Ольга Бузова унизила бывшего мужа Дмитрия Тарасова во время спортивной премии
Кошки, которые не любят одиночество: топ 3 породы
Комик Чебатков заявил, что зарплаты ведущего на ТВ и в Stand-Up одинаковы
Вратарь "Динамо" Шунин признался, что каждый год верит, что его команда победит в РПЛ
Янковский и Кологривый могут исполнить главные роли в российском "Сверхъестественном"
ES: пострадавшие от ВИЧ и гепатита в Британии подали повторный иск против властей
Пыль в доме: как минимизировать её количество — топ-10 способов

Топ-10 способов избавления от пыли в доме

2:42
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Пыль — это крайне мелкие частицы, которые проникают в дом через окна и вентиляционные отверстия, а также переносятся людьми на подошвах обуви. В её состав входят чешуйки кожи, насекомых, перхоть и даже шерсть домашних животных. Полностью избавиться от неё практически невозможно, но можно существенно снизить её количество в домашней обстановке. Общественная Служба Новостей поделилась советами, представленными ниже, чтобы длительное время держать пыль под контролем.

Топ-10 способов избавления от пыли в доме
Фото: unsplash.com by Austin Ban is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Меньше предметов-пылесборников
    Уменьшите количество предметов, которые могут собирать пыль в вашем доме, таких как ковры, вазы, статуэтки и мягкие игрушки. Освободите открытые поверхности от косметики, посуды и украшений, которыми не пользуетесь ежедневно.

  2. Влажная уборка
    Регулярно проводите влажную уборку, используя тряпку из микрофибры или мягкую метёлку, такую как "пипидастр".

  3. Пылесос с водяным фильтром
    Инвестируйте в пылесос с водяным фильтром, чтобы пыль всасывалась и задерживалась в специальном контейнере с жидкостью.

  4. Специальные растворы
    Используйте специальные растворы, например, полироль, чтобы отталкивать пыль от поверхностей. Кондиционер для белья также может использоваться в качестве альтернативы.

  5. Хранение вакуумных пакетов
    Для хранения зимней одежды используйте вакуумные пакеты или специальные кофры, чтобы сэкономить место и уменьшить скопление пыли.

  6. Увлажнитель воздуха
    Установите увлажнитель воздуха, чтобы не только очистить воздух, но и улучшить состояние кожи и волос.

  7. Комнатные растения
    Разместите в доме комнатные растения, которые помогут очищать воздух и увеличить его содержание кислорода.

  8. Регулярная замена фильтров и тряпок
    Часто меняйте фильтры в пылесосах и споласкивайте тряпки, чтобы избежать перераспределения пыли.

  9. Упрощение декора
    Рассмотрите возможность использования шкафов со стеклянными дверцами для декоративных предметов, чтобы уменьшить время, затрачиваемое на уборку.

  10. Правильное проветривание
    Частое проветривание помещений важно для создания здорового микроклимата, но избегайте длительного открытия окон, чтобы не допустить проникновения уличной пыли.

  11. Химчистка
    При необходимости воспользуйтесь услугами химчистки для чистки крупных предметов, таких как шторы и ковры.

  12. Предпочтение натуральным тканям
    Предпочтение натуральным тканям вместо синтетических поможет снизить притягивание и задержание пыли.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Столтенберг: надо снять ограничения Украине на удары западным оружием по России Любовь Степушова Применение новых авиабомб в зоне боёв говорит о новом этапе СВО Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Появились первые всходы редиса: рассказываем, чем полить грядку для улучшения урожая
Появились первые всходы редиса: рассказываем, чем полить грядку для улучшения урожая
Последние материалы
Эксперт Александров: движение "Талибан"* не является террористическим
Сестра Жанны Фриске Наталья снялась в коротком топе после пластики
В Подмосковье на продажу выставлен 481 дом дешевле миллиона
Телеведущая Стриженова вспомнила о посиделках вместе с актрисой Любовью Полищук
В Паттайе обнаружен Русский квартал
Уехавший в США рэпер Vacio планирует отказаться от российского гражданства
Топ-10 способов избавления от пыли в доме
Названы цены на новые автомобили Xcite X-Cross 7 в России
Певица Клава Кока осудила поклонников, критикующих её возлюбленного
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: на Солнце произошла мощная вспышка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников