Названы ошибки при составлении завещания на землю и дом, которые лишат наследников имущества или насмерть рассорят их

Нельзя завещать разным наследникам участок и дом на нём, предупредил риелтор

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В завещании дома и земельного участка есть некоторые тонкости. Их несоблюдение чревато конфликтами между наследниками и даже признанием завещания недействительным. От ошибок владельцев загородной недвижимости предостерегли эксперты на страницах aif.ru.

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Завещание должно быть нотариально заверено, напомнил ведущий юрист юридического центра "Робин" Павел Аношкин.

В зависимости от обстоятельств заверить последнюю волю может главврач больницы, капитан корабля, начальник экспедиции, командир воинской части и т. п. "Совместное завещание супругов таким способом удостоверить нельзя", — предупредил юрист.

В самом крайнем случае — в обстоятельствах, угрожающих жизни — наследодатель может составить завещание письменно в присутствии двух свидетелей.

Следует помнить, что дом и земельный участок, на котором он выстроен — это разные объекты. И если в завещании указан только дом, то участок будет наследоваться по закону, "что может вызвать определённые проблемы в будущем у наследника дома", предупредил Аношкин.

В то же время Земельный кодекс Российской Федерации запрещает завещать землю с расположенным на ней домом разным людям, добавил генеральный директор компании "Азбука недвижимости" Сергей Факира.

"В нашей стране встречаются случаи, когда, например, дом зарегистрирован в собственность, а право на участок по каким-то причинам нет. В таком случае можно завещать только дом. Однако такое завещание будет считаться ничтожным", — пояснил он.

Нотариус не заверит такое завещание, потому что оно всё равно может быть оспорено.

Разделить загородную недвижимость между наследниками можно долями, причём необязательно совпадение долей участка и дома.

При составлении завещания эксперты призвали также учитывать наследников, имеющие право на обязательную долю наследства, своевременно сообщать о завещании заинтересованным лицам (это не обязанность, но позволит избежать нарушения последней воли покойного), не вносить в документ условий получения наследства — они юридическим ничтожны.