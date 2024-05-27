Названы ошибки при составлении завещания на землю и дом, которые лишат наследников имущества или насмерть рассорят их

В завещании дома и земельного участка есть некоторые тонкости. Их несоблюдение чревато конфликтами между наследниками и даже признанием завещания недействительным. От ошибок владельцев загородной недвижимости предостерегли эксперты на страницах aif.ru.
Завещание должно быть нотариально заверено, напомнил ведущий юрист юридического центра "Робин" Павел Аношкин.
В зависимости от обстоятельств заверить последнюю волю может главврач больницы, капитан корабля, начальник экспедиции, командир воинской части и т. п. "Совместное завещание супругов таким способом удостоверить нельзя", — предупредил юрист.
В самом крайнем случае — в обстоятельствах, угрожающих жизни — наследодатель может составить завещание письменно в присутствии двух свидетелей.
Следует помнить, что дом и земельный участок, на котором он выстроен — это разные объекты. И если в завещании указан только дом, то участок будет наследоваться по закону, "что может вызвать определённые проблемы в будущем у наследника дома", предупредил Аношкин.
В то же время Земельный кодекс Российской Федерации запрещает завещать землю с расположенным на ней домом разным людям, добавил генеральный директор компании "Азбука недвижимости" Сергей Факира.
"В нашей стране встречаются случаи, когда, например, дом зарегистрирован в собственность, а право на участок по каким-то причинам нет. В таком случае можно завещать только дом. Однако такое завещание будет считаться ничтожным", — пояснил он.
Нотариус не заверит такое завещание, потому что оно всё равно может быть оспорено.
Разделить загородную недвижимость между наследниками можно долями, причём необязательно совпадение долей участка и дома.
При составлении завещания эксперты призвали также учитывать наследников, имеющие право на обязательную долю наследства, своевременно сообщать о завещании заинтересованным лицам (это не обязанность, но позволит избежать нарушения последней воли покойного), не вносить в документ условий получения наследства — они юридическим ничтожны.
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