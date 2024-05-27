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Сирот выселили в старые бараки в Минусинске: чиновница и риелторы обманом выселили сирот из благоустроенных квартир

Чиновница обманом выселила сирот из квартир в старые бараки в Минусинске

2:30
Недвижимость

В Минусинске, Красноярский край, случился скандальный инцидент: чиновница вместе с коллегой и черными риелторами выселили сирот, нуждающихся в жилье, из их благоустроенных квартир, обманом переселив их в старые бараки. Эту историю раскрыло издание "Дела.ру".

Чиновница обманом выселила сирот из квартир в старые бараки в Минусинске
Фото: commons.wikimedia.org by Тимур Мамедрзаев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По информации, полученной осенью 2023 года, житель Минусинска вместе с черным риелтором приобрел недвижимость у сирот, проживавших в удобных городских квартирах, и вместо этого поместили их в дешевые бараки. Один из пострадавших, инвалид с психическим заболеванием, утверждал, что незнакомый мужчина уговорил его приватизировать квартиру, где он не чувствовал себя безопасно из-за газового оборудования, обещая затем предоставить другое жилье. Сироту запугали, вынудив подписать документы, после чего его квартиру продали, а самого поселили в барак. Новые места проживания требовали отопления через печь, что некоторым жильцам было невозможно из-за их инвалидности.

Оказалось, что в 2022 году начальница жилищного отдела управления городского хозяйства поручила своей подчиненной подделать протоколы заседаний жилищной комиссии, внося в них недостоверные данные, не указывая информацию, мешающую приватизации жилья, такую как задолженности за коммунальные услуги, инвалидность или заболевания сирот. На основании поддельных протоколов квартиры сирот были приватизированы, а информация о них и о проблемах с оплатой коммунальных услуг была передана черным риелторам. В ходе личных встреч сотрудница администрации Минусинска угрожала сиротам, что они лишатся жилья, если не приватизируют его "по нужным условиям", после чего их запугивал вышеупомянутый незнакомец. В страхе остаться без крыши над головой, сироты продавали свои квартиры по низкой цене и переезжали в разрушающиеся дома.

По меньшей мере, 10 человек стали жертвами этого преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело против двух чиновниц и черных риелторов по обвинению в мошенничестве. Одну из сотрудниц мэрии и двух риелторов уже задержали. Кроме того, начальнице жилищного отдела грозит уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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