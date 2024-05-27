Российский спрос на жилье в Турции для ВНЖ снизился на 10,5% в апреле 2024 года

Россияне перестали интересоваться жильём в Турции

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российские граждане проявляют меньший интерес к приобретению жилья в Турции с целью получения видов на жительство. Об этом сообщают эксперты агентства недвижимости "ГЖА.рф" в интервью для "Ленты.ру".

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Согласно данным за апрель, спрос россиян на недвижимость в Турции для получения ВНЖ или гражданства снизился на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое снижение с начала 2024 года и на 54,1% ниже уровня спроса апреля 2023 года.

В целом за период с января по апрель 2024 года интерес российских граждан к получению ВНЖ в Турции снизился на 73,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.