Приставы выселили семью с инвалидностью из квартиры в Челябинске: история возвращения домой

В Челябинске семью инвалидов выгнали из квартиры на лестничную клетку

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Челябинске приставы выселили семью с инвалидностью из квартиры на лестничную клетку, сообщает Telegram-канал 31tv. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Nonexyst is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Речь идет о супругах-пенсионерах. "Нас буквально вышвырнули за дверь. Сосед по площадке дал простынку, мы расстелили ее и провели там ночь", — рассказал потерпевший.

При выселении пострадала жена. Один из приставов толкнул ее, и она ударилась головой, едва не потеряв сознание. Женщину начало тошнить, но пристав отказался пустить ее в ванную.

Супруги утверждают, что их несправедливо лишили жилья. Ипотека была полностью выплачена в 2011 году, но спустя несколько лет банк сменил название и предложил перезаключить договор. Пенсионеры отказались, после чего банк подал на них в суд. Суд постановил, что квартира была в залоге у банка, и при прекращении платежей недвижимость продали на аукционе.

После того как журналисты связались с прокуратурой, ведомство провело проверку. В результате решение суда было отменено, и пенсионерам разрешили вернуться в квартиру. Теперь будет проведено новое слушание по делу.