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"Мы же внутри!": в Уфе бульдозер снес дом с жильцами — инцидент вызвал резонанс

В Уфе бульдозер снес частный дом с жильцами внутри

1:09
Недвижимость

В Уфе водитель бульдозера снес частный дом с жильцами внутри. О происшествии сообщил Telegram-канал Baza.

В Уфе бульдозер снес частный дом с жильцами внутри
Фото: web.archive.org by George Armstrong is licensed under public domain

Инцидент произошел утром на бульваре Ибрагимова в двухэтажном доме, где проживают четыре семьи. Жильцы проснулись от громкого шума и увидели, как строительная техника сносит здание.

"Сломали весь забор под окнами, разрушили все квартиры. Мы, конечно, все вышли… Нагнали каких-то людей, работяг, все грубят, разговаривают так, будто мы им что-то должны. А что там у нас колодцы — это им безразлично! Провода рядом проходят…" — рассказала одна из жительниц дома, снявшая происходящее на видео.

Ранее в доме жили шесть семей, но недавно две из них продали свои доли предпринимателю и переехали. Этот предприниматель решил снести как минимум принадлежащую ему часть постройки, объяснив остальным собственникам, что производит "демонтаж" своей доли.

Снос прекратился только после того, как жильцы вызвали полицию. Прокуратура уже заинтересовалась инцидентом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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