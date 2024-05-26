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Ипотека на строительство дома: что нужно знать о дополнительных расходах — важные советы

Риелтор предупредил, что ипотека на строительство частного дома будет дороже

0:48
Недвижимость

При оформлении ипотеки на строительство частного дома важно помнить, что кредитных средств может оказаться недостаточно. Об этом сообщил Сергей Соловых, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle, в беседе с РИАМО.

Риелтор предупредил, что ипотека на строительство частного дома будет дороже
Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья is licensed under CC0

Эксперт пояснил, что дополнительные расходы могут возникнуть из-за колебаний цен на строительные материалы.

"Поэтому необходимо трезво оценить свои финансовые возможности на случай увеличения фактических затрат на строительство дома", — отметил Соловых.

Риелтор добавил, что условия ипотеки могут различаться в зависимости от способа строительства — самостоятельно или с помощью подрядчиков. При этом кредитные организации могут предъявить отдельные требования к нанятым рабочим.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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