Ипотека на строительство дома: что нужно знать о дополнительных расходах — важные советы

При оформлении ипотеки на строительство частного дома важно помнить, что кредитных средств может оказаться недостаточно. Об этом сообщил Сергей Соловых, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle, в беседе с РИАМО.
Эксперт пояснил, что дополнительные расходы могут возникнуть из-за колебаний цен на строительные материалы.
"Поэтому необходимо трезво оценить свои финансовые возможности на случай увеличения фактических затрат на строительство дома", — отметил Соловых.
Риелтор добавил, что условия ипотеки могут различаться в зависимости от способа строительства — самостоятельно или с помощью подрядчиков. При этом кредитные организации могут предъявить отдельные требования к нанятым рабочим.
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