Ипотека на строительство дома: что нужно знать о дополнительных расходах — важные советы

Риелтор предупредил, что ипотека на строительство частного дома будет дороже

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При оформлении ипотеки на строительство частного дома важно помнить, что кредитных средств может оказаться недостаточно. Об этом сообщил Сергей Соловых, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle, в беседе с РИАМО.

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Эксперт пояснил, что дополнительные расходы могут возникнуть из-за колебаний цен на строительные материалы.

"Поэтому необходимо трезво оценить свои финансовые возможности на случай увеличения фактических затрат на строительство дома", — отметил Соловых.

Риелтор добавил, что условия ипотеки могут различаться в зависимости от способа строительства — самостоятельно или с помощью подрядчиков. При этом кредитные организации могут предъявить отдельные требования к нанятым рабочим.