Детская комната без хаоса: почему стол с наклонной столешницей - идеальное решение

Названа мебель, которая должна быть в каждой детской комнате

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все родители удовлетворены видом детских комнат. Часто там царит беспорядок из-за нежелания детей поддерживать порядок. Даже после уборки проблема повторяется из-за отсутствия системы хранения.

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Тем не менее, одна мебельная деталь может изменить ситуацию. Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из "БелНовости", утверждает, что каждая детская комната должна иметь стол с наклонной столешницей.

Первое преимущество такого стола заключается в том, что на нем нельзя оставлять много вещей — они будут скатываться или падать. Это заставляет ребенка поддерживать порядок, возвращая вещи на свои места.

Второе преимущество заключается в том, что стол с наклонной столешницей добавляет интересный акцент в интерьер и делает его более стильным и оригинальным.

Третье преимущество состоит в том, что использование такого стола может положительно сказаться на осанке и зрении ребенка, уменьшая риск развития близорукости.