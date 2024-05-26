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Одному покупателю — одна квартира: изменения в законодательстве недвижимости Китая

В КНР ввели новые правила купли-продажи жилья

1:23
Недвижимость

Практически во всех китайских городах отменили ранее действовавшее правило, согласно которому одному покупателю разрешалась покупка только одной квартиры. Кроме того, помимо отмены ограничений на приобретение недвижимости, жители Китая больше не обязаны предоставлять местную прописку при покупке жилья. Эту информацию распространило издание "Большая Азия".

В КНР ввели новые правила купли-продажи жилья
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперты считают, что изменения в правилах купли-продажи жилых помещений поднимут активность на рынке недвижимости в КНР и привлекут новых покупателей.

По мнению директора филиала НИИ Бэйкэ в Ханчжоу, Шангуана Цзяня, за счет введения новых правил все больше иностранцев проявляют интерес к покупке жилья в этом городе. Объем сделок с жильем в марте и апреле значительно возрос, особенно на рынке вторичной недвижимости.

Специалисты уверены, что новая политика способствует сокращению запасов нереализованного жилья и устранению препятствий, мешающих развитию рынка.

Ограничения на приобретение жилой недвижимости, введенные в Китае в прошлом десятилетии, были связаны с необходимостью ограничения неуправляемого роста цен на квартиры. В настоящее время несколько городов Китая, включая Шанхай и Шэньчжэнь, все еще придерживаются прежних правил.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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