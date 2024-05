Виктория Пьер-Мари стала жертвой мошенников при строительстве загородного дома

Российская певица Виктория Пьер-Мари стала жертвой мошенничества при подключении света и газа к ее загородному дому в Подмосковье, как сообщает Telegram-канал Mash.

