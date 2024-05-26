Виктория Пьер-Мари стала жертвой мошенников при строительстве загородного дома

Певицу Викторию Пьер-Мари обманули при покупке загородного участка

Российская певица Виктория Пьер-Мари стала жертвой мошенничества при подключении света и газа к ее загородному дому в Подмосковье, как сообщает Telegram-канал Mash.

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Десять лет назад троюродная сестра певца Пьера Нарцисса купила земельный участок площадью 11 соток в садовом товариществе "Тихие зори" Ногинского района за чуть более двух миллионов рублей. Она планировала жить на природе и снимать кулинарное шоу, контракт на которое был подписан перед началом строительства дома. Однако впоследствии выяснилось, что предыдущая владелица участка и глава СНТ Мария Грива установила электростолбы по поддельным документам, а затем вышла из состава учредителей и членов товарищества, передала столбы "Россетям" и скрылась.

Вскоре Виктория Пьер-Мари обнаружила, что СНТ "Тихие зори" не существует, а участок находится в природоохранной зоне. "Весь поселок, включая мой участок, сдвинут на 20 метров в охранную зону лесных угодий лесного фонда. Таким образом, коробку, которую я построила, придется сносить", — рассказала певица.

На данный момент участок электрифицирован, но газоснабжение отсутствует. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества и разыскивает всех причастных.