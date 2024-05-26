Защита жилья от мошенников: новый запрет на сделки с недвижимостью

Известен способ защитить жилье от мошенников

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запрет на сделки с недвижимостью без прямого участия владельца призван защитить жилище от мошенников. Способы предотвратить мошеннические попытки с квартирами или домами раскрыл глава комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земли и имущественных отношений Сергей Гаврилов в интервью с NEWS. ru.

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Подачу заявления о невозможности проведения сделок с недвижимостью без прямого участия владельца можно осуществить бесплатно через МФЦ или портал "Госуслуги", сообщил депутат.

"В этом случае будет внесена запись в ЕГРН о таком заявлении, и в дальнейшем документы, поданные без участия владельца (например, по доверенности), не будут рассматриваться Росреестром, а вернутся заявителю", — разъяснил Гаврилов.

Необходимо самостоятельно внести информацию о своем электронном адресе в Росреестр через официальный сайт, добавил парламентарий. Тогда орган сможет незамедлительно уведомить о поступлении документов.

"Если же вы не совершали сделку, то сразу узнаете о попытке третьих лиц продать ваше жилье или дачу. Получив такое уведомление, вы сможете оперативно принять меры — обратиться в правоохранительные органы, в Росреестр, чтобы пресечь мошенничество", — подчеркнул Гаврилов.