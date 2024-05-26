Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильный разворот на перекрестке: как избежать лишения прав
Ольга Бузова ждет от Давида Манукяна извинений
Жареная говяжья печень с ревенём и мангольдом: оригинальное блюдо
Вышел трейлер детективного триллера "Город страха" со звездой "Очень странных дел"
Диеты для быстрого подготовления к важным событиям
В чём заключается польза коровяка?
Париж поднимает цены: вход на Эйфелеву башню подорожает на 20%
"Росгосстрах" застраховал партию премиальных китайских автомобилей
Дарья Екамасова заверила, что фильм "Анора" никого не оставит равнодушным
Защита жилья от мошенников: новый запрет на сделки с недвижимостью

Известен способ защитить жилье от мошенников

1:22
Недвижимость

Запрет на сделки с недвижимостью без прямого участия владельца призван защитить жилище от мошенников. Способы предотвратить мошеннические попытки с квартирами или домами раскрыл глава комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земли и имущественных отношений Сергей Гаврилов в интервью с NEWS. ru.

Известен способ защитить жилье от мошенников
Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Подачу заявления о невозможности проведения сделок с недвижимостью без прямого участия владельца можно осуществить бесплатно через МФЦ или портал "Госуслуги", сообщил депутат.

"В этом случае будет внесена запись в ЕГРН о таком заявлении, и в дальнейшем документы, поданные без участия владельца (например, по доверенности), не будут рассматриваться Росреестром, а вернутся заявителю", — разъяснил Гаврилов.

Необходимо самостоятельно внести информацию о своем электронном адресе в Росреестр через официальный сайт, добавил парламентарий. Тогда орган сможет незамедлительно уведомить о поступлении документов.

"Если же вы не совершали сделку, то сразу узнаете о попытке третьих лиц продать ваше жилье или дачу. Получив такое уведомление, вы сможете оперативно принять меры — обратиться в правоохранительные органы, в Росреестр, чтобы пресечь мошенничество", — подчеркнул Гаврилов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"
Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"
Последние материалы
Диеты для быстрого подготовления к важным событиям
В чём заключается польза коровяка?
Париж поднимает цены: вход на Эйфелеву башню подорожает на 20%
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского
"Росгосстрах" застраховал партию премиальных китайских автомобилей
Дарья Екамасова заверила, что фильм "Анора" никого не оставит равнодушным
"Сириус" выбран местом разработки и производства передовых и уникальных лекарств
Утренняя тренировка: начало дня с энергией и бодростью
"Достать ножи 3": Netflix объявил полное название и дату выхода фильма
Ингушетия готовится к строительству модульных отелей у средневековых башен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников