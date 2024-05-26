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Рекордный рост сделок на вторичном рынке жилья в Москве в апреле 2024 года

Спрос на вторичное жилье в Москве вырос почти на 10% за месяц

1:18
Недвижимость

В апреле 2024 года в Москве было зарегистрировано 13,08 тысячи сделок на вторичном рынке жилья. Это на 9,3% больше, чем в марте (11,97 тысячи), сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

Спрос на вторичное жилье в Москве вырос почти на 10% за месяц
Фото: mos.ru is licensed under public domain

В то же время, показатель апреля 2024 года на 12,5% ниже аналогичного периода прошлого года (14,95 тысячи), но на 14,8% выше уровня апреля 2022 года (11,39 тысячи).

С начала года наблюдается устойчивый рост числа сделок на вторичном рынке жилья. Апрель показал максимальное число регистраций сделок с готовыми квартирами с начала года, заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова связывает рост числа сделок в апреле с отложенным спросом. По её словам, покупатели поняли, что ставка Центробанка остаётся неизменной, и решили действовать в текущих условиях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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