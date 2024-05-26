Как установленные штрафы до 100 000 рублей повлияют на качество коммунальных услуг

Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, предлагающий установить штрафы до 100 000 рублей за нарушение стандартов качества коммунальных услуг (ЖКУ) для компаний, занимающихся их предоставлением.
По информации агентства РИА Новости, нарушение установленных норм или режимов предоставления коммунальных услуг будет влечь предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей, а на юридические лица — от 30 000 до 50 000 рублей. Повторные нарушения будут караться штрафами в размере от 10 000 до 30 000 рублей для должностных лиц и от 50 000 до 100 000 рублей для юридических лиц.
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