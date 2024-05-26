Как установленные штрафы до 100 000 рублей повлияют на качество коммунальных услуг

Штрафы за низкое качество ЖКУ увеличат

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, предлагающий установить штрафы до 100 000 рублей за нарушение стандартов качества коммунальных услуг (ЖКУ) для компаний, занимающихся их предоставлением.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

По информации агентства РИА Новости, нарушение установленных норм или режимов предоставления коммунальных услуг будет влечь предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей, а на юридические лица — от 30 000 до 50 000 рублей. Повторные нарушения будут караться штрафами в размере от 10 000 до 30 000 рублей для должностных лиц и от 50 000 до 100 000 рублей для юридических лиц.