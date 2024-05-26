Аренда жилья в Москве: небольшое снижение цен на однокомнатные и двухкомнатные квартиры

Рост арендных ставок в Москве остановился

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В условиях уменьшения спроса и увеличения предложения арендного жилья в Москве не наблюдается дальнейшего роста цен, как сообщает РБК.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

По данным агентства "Миэль", рост арендных ставок в Москве остановился в марте, а в апреле произошло небольшое снижение. Средняя цена на однокомнатные и двухкомнатные квартиры за месяц уменьшилась на два процента, составляя соответственно 45,6 тысячи и 61,6 тысячи рублей. Тем не менее, минимальная арендная плата за однокомнатную квартиру в старой части Москвы в апреле составила 32 тысячи рублей, что выше, чем в 2023 году, когда она составляла 25 тысяч.

В компании "Инком-Недвижимость" отмечают стабилизацию цен. Незначительные колебания объясняются изменением структуры предложения и не свидетельствуют о конкретном удешевлении или подорожании отдельных квартир. Эксперты считают, что в ближайшем будущем цены на аренду в столице не снизятся.

"Пока количество предложений аренды не возрастет, пока ставки по ипотеке не снизятся, спрос на аренду будет превышать количество доступного жилья. В следующие месяцы ситуация, вероятно, останется неизменной. К концу лета ожидается новый поток арендаторов и, вероятно, повышение арендных ставок", — пояснила Оксана Полякова, заместитель директора по управлению арендным жильем в "Инком-Недвижимости".