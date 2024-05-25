Лучшие методы борьбы с кухонной молью: простые и действенные советы

Избавиться от моли на кухне можно с помощью резких запахов. Эксперты из "ТутНовости" поделились этим советом с домохозяйками.
Моль опасна, поскольку она не только загрязняет продукты, но и быстро распространяется по дому. Чтобы бороться с вредителями, сначала необходимо найти и устранить гнездо. Затем используйте отпугивающие средства, такие как травы с сильным запахом (лаванда или лавровый лист). Кроме того, насекомые не выносят запах камфоры. Эксперты рекомендуют пропитать этими средствами ватные диски и разместить их в ящиках.
Для профилактики регулярно осматривайте емкости с крупами, выбрасывайте просроченные продукты, протирайте полки и поверхности, и следите за чистотой в помещении.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.