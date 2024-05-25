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Лучшие методы борьбы с кухонной молью: простые и действенные советы

Эксперты посоветовали избавляться от моли едкими запахами

0:49
Недвижимость

Избавиться от моли на кухне можно с помощью резких запахов. Эксперты из "ТутНовости" поделились этим советом с домохозяйками.

Эксперты посоветовали избавляться от моли едкими запахами
Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Моль опасна, поскольку она не только загрязняет продукты, но и быстро распространяется по дому. Чтобы бороться с вредителями, сначала необходимо найти и устранить гнездо. Затем используйте отпугивающие средства, такие как травы с сильным запахом (лаванда или лавровый лист). Кроме того, насекомые не выносят запах камфоры. Эксперты рекомендуют пропитать этими средствами ватные диски и разместить их в ящиках.

Для профилактики регулярно осматривайте емкости с крупами, выбрасывайте просроченные продукты, протирайте полки и поверхности, и следите за чистотой в помещении.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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