Читинцы подверглись афере с арендой квартир: как не стать следующей жертвой

В Чите супружеская пара обманула желающих снять жилье

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жители Читы, ищущие квартиру в аренду, стали жертвами мошенников, как сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Согласно официальной информации, супружеская пара разместила объявление о долгосрочной аренде жилья в интернете. Притворяясь владельцами квартиры, они приглашали заинтересованных лиц на осмотр помещения и требовали предоплату в размере 30 тысяч рублей. Однако после получения денег они переставали отвечать на звонки и сообщения. В итоге злоумышленникам удалось обмануть двух читинцев, которые обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Эта схема стала популярной среди арендодателей, предлагающих жилье на короткий срок. Однако мошенников можно вычислить, обратив внимание на повторяющиеся фотографии в различных объявлениях. Эксперты также рекомендуют личное участие в сделке и контроль за переводом денег.