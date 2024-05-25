Читинцы подверглись афере с арендой квартир: как не стать следующей жертвой

Жители Читы, ищущие квартиру в аренду, стали жертвами мошенников, как сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Согласно официальной информации, супружеская пара разместила объявление о долгосрочной аренде жилья в интернете. Притворяясь владельцами квартиры, они приглашали заинтересованных лиц на осмотр помещения и требовали предоплату в размере 30 тысяч рублей. Однако после получения денег они переставали отвечать на звонки и сообщения. В итоге злоумышленникам удалось обмануть двух читинцев, которые обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Эта схема стала популярной среди арендодателей, предлагающих жилье на короткий срок. Однако мошенников можно вычислить, обратив внимание на повторяющиеся фотографии в различных объявлениях. Эксперты также рекомендуют личное участие в сделке и контроль за переводом денег.
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