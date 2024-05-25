Бумажные квитанции уходят в прошлое: ЖКХ переходит на электронные платежки

Электронные квитанции в ЖКХ могут появиться в России

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Власти рассматривают возможность отказа от бумажных квитанций по коммунальным платежам. Инициатива была поднята различными министерствами ранее и вновь обсуждается сейчас. Минцифра исследует вопрос по рекомендации Госсовета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", как сообщает газета "Известия".

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Сейчас бумажные квитанции используются для оплаты услуг ЖКХ в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Во многих регионах жители получают их по почте. Минцифра заявила, что уже работает над вопросом электронных платежей с соответствующими ведомствами. Они также напомнили о приложении "Госуслуги.Дом" от Минцифры и Минстроя, позволяющем передавать показания счетчиков, оплачивать счета и решать вопросы ЖКХ онлайн.

Ранее эту идею обсуждали с Минцифрой, Минстроем и другими ведомствами. Уже в 2021 году Минцифра начала подготовку пилотного проекта по оплате ЖКУ через "Госуслуги". В январе 2023 года Минстрой объявил о планах ввести единую платежку для ЖКУ, что предполагает переход к электронным квитанциям в Государственной информационной системе ЖКХ.

Однако единый подход пока не выработан. В Госдуме отмечают, что многие пенсионеры предпочитают бумажные квитанции и не активно пользуются интернетом, а некоторые из них даже не имеют доступа к интернету и "Госуслугам". В Минстрое заявили, что сохранят возможность бумажных платежек для тех, кто предпочитает их использовать.