Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Освежение лица за 15 минут: инновационные методы лифтинг-макияжа
Пошаговый план: как заработать свой первый миллион
Как улучшить рост болгарского перца?
Комик Денис Дорохов ответил на вопрос про друзей иноагентов
Названы самые успешные молодые актёры Голливуда. Среди них есть Зендея
В России создана группа врачей для лечения редкого генетического заболевания
Автоэксперт Баканов дал советы по хранению зимних шин
Ничего не делаете: вот сколько калорий вы теряете
Врач Белоусова: в нуте много белка, который организму тяжело усвоить
Бумажные квитанции уходят в прошлое: ЖКХ переходит на электронные платежки

Электронные квитанции в ЖКХ могут появиться в России

1:43
Недвижимость

Власти рассматривают возможность отказа от бумажных квитанций по коммунальным платежам. Инициатива была поднята различными министерствами ранее и вновь обсуждается сейчас. Минцифра исследует вопрос по рекомендации Госсовета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", как сообщает газета "Известия".

Электронные квитанции в ЖКХ могут появиться в России
Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Сейчас бумажные квитанции используются для оплаты услуг ЖКХ в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Во многих регионах жители получают их по почте. Минцифра заявила, что уже работает над вопросом электронных платежей с соответствующими ведомствами. Они также напомнили о приложении "Госуслуги.Дом" от Минцифры и Минстроя, позволяющем передавать показания счетчиков, оплачивать счета и решать вопросы ЖКХ онлайн.

Ранее эту идею обсуждали с Минцифрой, Минстроем и другими ведомствами. Уже в 2021 году Минцифра начала подготовку пилотного проекта по оплате ЖКУ через "Госуслуги". В январе 2023 года Минстрой объявил о планах ввести единую платежку для ЖКУ, что предполагает переход к электронным квитанциям в Государственной информационной системе ЖКХ.

Однако единый подход пока не выработан. В Госдуме отмечают, что многие пенсионеры предпочитают бумажные квитанции и не активно пользуются интернетом, а некоторые из них даже не имеют доступа к интернету и "Госуслугам". В Минстрое заявили, что сохранят возможность бумажных платежек для тех, кто предпочитает их использовать.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Последние материалы
Каковы компоненты заработка страховых агентов?
Как приготовить тарт с манго и малиной
Фильм "Анора" с российскими актёрами получил главную награду Каннского фестиваля
Как легко наточить секатор?
Кристина Орбакайте помолилась Богу в свой день рождения
Бренд Semir ежегодно планирует открывать от 60 магазинов на территории России
Учёные обнаружили негативные последствия удаления когтей тиграм и львам
Почему появляется жир на бедрах?
Кинологи рассказали, что собаки видят в зеркале
Фильм "Майор Гром: Игра" заработал более 100 миллионов рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников