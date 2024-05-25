Исследование: какие факторы влияют на выбор жилья в России

Почти половина россиян хотят купить квартиру в текущем году

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Газета "Известия" сообщила, что 44% российских граждан выразили намерение приобрести квартиру в текущем году. Эти данные основаны на исследовании, проведенном федеральной компанией "Этажи" и сервисом Wazzup.

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Почти 12% из них уже выбрали подходящий вариант, в то время как остальные все еще находятся в поиске жилья.

Однако генеральный директор агентства недвижимости "Итака" Василий Павлов выразил сомнения в достоверности результатов опроса. Он отметил, что хотя спрос на вторичном рынке недвижимости рос с начала года до апреля, он так и не достиг уровня ноября прошлого года. В период майских праздников интерес к покупке на вторичном рынке снизился на 20%, а спрос на первичном рынке не показал ожидаемого роста после отмены ипотечных программ.

Павлов также предположил, что увеличение спроса может произойти в течение года, особенно если Центральный банк снизит ключевую ставку, что стимулирует перевод денежных средств в недвижимость.

Директор агентства недвижимости "Метражи" Екатерина Торопова согласилась с тем, что результаты исследования могут быть завышены, отметив, что статистика может быть легко манипулирована в зависимости от целей. Она предположила, что рынок недвижимости скорее всего останется стабильным или даже продемонстрирует дальнейшее охлаждение.

В свою очередь, руководитель комитета по новостройкам Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова отметила, что несмотря на стагнацию рынка, лето всегда остается активным периодом для сделок, так как многие решают изменить свои жилищные условия и провести ремонт перед началом нового учебного года.