Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почти половина россиян хотят купить квартиру в текущем году
Профессия страхового агента: pro et contra
Милли Бобби Браун вышла замуж за Джейка Бон Джови
Фитнес-тренер рассказала, почему нельзя заниматься спортом натощак
Инфляция в России ускорилась в 48 регионах
Не попадись на штраф: как сохранить жизнь на дороге с помощью одного правила
Правильная настройка зеркал: важный шаг к безопасной езде
Экс-директор ЦРУ Гейтс: США должны помириться с Россией
7млн россиян не смогут покинуть страну из-за долгов
Новые ипотечные условия: как изменения в программе влияют на спрос на жилье

ЦБ: сокращение льготной ипотеки не повлияет на застройщиков

1:10
Недвижимость

Согласно обзору финансовой стабильности, подготовленному Центробанком, после 1 июля спрос на жилье сократится из-за завершения массовой льготной ипотеки и изменения условий других льготных программ. Однако регулятор уверяет, что это сокращение будет временным и не окажет сильного негативного влияния на застройщиков.

ЦБ: сокращение льготной ипотеки не повлияет на застройщиков
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Введение мер на ипотечном рынке поможет сгладить ценовые различия между первичным и вторичным рынками, повысив адресность льготных программ. По данным Росстата, в первом квартале 2024 года доля первичного рынка достигла 55%, и индикатор перегрева вырос до 15%, в то время как для вторичного рынка этот показатель не превышает 1%.

Во втором полугодии, при снижении спроса на жилье, стабильность строительного сектора будет поддерживаться за счёт продажи строящихся объектов и наполненности счетов эскроу. Отчет Центробанка отмечает, что сокращение спроса на жилье ожидается при корректировке условий льготных программ и сохранении жесткой денежно-кредитной политики.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Последние материалы
Правильная настройка зеркал: важный шаг к безопасной езде
Экс-директор ЦРУ Гейтс: США должны помириться с Россией
7млн россиян не смогут покинуть страну из-за долгов
Тропический смузи с семенами чиа: вкусное решение для завтрака
Стиль блонда, вышедший из моды — но вам он по-прежнему нравится
Юрий Лоза опробывал свои силы в жанре "пирожков" и "порошков"
Россиянам рассказали, почему кошка не отходит от хозяина
Лариса Лужина считает, что Барбара Брыльска недостойна фильмов Эльдара Рязанова
Рассказываем о плодах физалиса
ЦБ: сокращение льготной ипотеки не повлияет на застройщиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников