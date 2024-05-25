Новые ипотечные условия: как изменения в программе влияют на спрос на жилье

ЦБ: сокращение льготной ипотеки не повлияет на застройщиков

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно обзору финансовой стабильности, подготовленному Центробанком, после 1 июля спрос на жилье сократится из-за завершения массовой льготной ипотеки и изменения условий других льготных программ. Однако регулятор уверяет, что это сокращение будет временным и не окажет сильного негативного влияния на застройщиков.

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Введение мер на ипотечном рынке поможет сгладить ценовые различия между первичным и вторичным рынками, повысив адресность льготных программ. По данным Росстата, в первом квартале 2024 года доля первичного рынка достигла 55%, и индикатор перегрева вырос до 15%, в то время как для вторичного рынка этот показатель не превышает 1%.

Во втором полугодии, при снижении спроса на жилье, стабильность строительного сектора будет поддерживаться за счёт продажи строящихся объектов и наполненности счетов эскроу. Отчет Центробанка отмечает, что сокращение спроса на жилье ожидается при корректировке условий льготных программ и сохранении жесткой денежно-кредитной политики.