Ипотека по биометрии: преимущества, безопасность и будущее рынка

"Биометрическая" ипотека разрабатывается в России

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

"Дом.РФ" и Центр биометрических технологий (ЦБТ) договорились о сотрудничестве для развития услуги выдачи ипотеки с использованием биометрии.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Соглашение было подписано на ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде управляющим директором "Дом.РФ", заместителем председателя правления "Банка ДОМ. РФ" Николаем Козаком и генеральным директором ЦБТ Владиславом Поволоцким.

Согласно договору, стороны будут совместно разрабатывать дополнительные возможности выдачи ипотеки с использованием биометрии, а также создавать новые продукты на основе биометрической идентификации и аутентификации.

Эксперт по ипотечному кредитованию Юлия Анисимова отметила в разговоре с корреспондентом Циан. Журнала, что "Дом.РФ" стремится максимально упростить процесс получения ипотеки для клиентов, подчеркнув, что уже сейчас эта процедура у них проще, чем в большинстве банков.

"О безопасности передачи биометрических данных идет много разговоров и существует много мифов. Например, часто говорят, что если по телефону сказать "да" или "согласен", можно оформить кредит. Нет, это не так. Сдача биометрии — дело добровольное, и можно отозвать разрешение на её использование", — объяснила Анисимова.

Камила Фазлыева, руководитель "Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой" и проекта "ЭлектроннаяСделка.РФ", полагает, что количество ипотечных сделок с использованием биометрии будет расти, и другие кредитные организации последуют примеру "Банка Дом. РФ".

"Чтобы убедиться в безопасности, важно понимать, что все подобные технологии проходят тщательный контроль. Если их допустили к эксплуатации, значит они надежны. Количественный рывок произойдет, когда станет доступна биометрическая идентификация через мобильное приложение", — прокомментировала Фазлыева.

Генеральный директор "ПИА Недвижимость" Максим Ельцов уверен, что за дистанционными сделками по биометрии будущее, несмотря на вызовы и препятствия.

"Внедрение ипотеки по биометрии будет идти долго, частично из-за дополнительных рисков. Многие опасаются предоставлять биометрические данные, опасаясь мошенничества", — пояснил Ельцов.

Он отметил, что из-за этих опасений новый продукт столкнется с серьезным сопротивлением. Однако через несколько лет биометрические сделки станут обычной практикой и займут значительную долю рынка, заключил Ельцов.