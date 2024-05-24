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Строительство студий прекращается в Москве и Ленобласти: что это значит для рынка недвижимости

В Москве и Ленобласти введены ограничения на строительство студий

2:26
Недвижимость

В Москве и Ленинградской области прекращается строительство студий, и есть вероятность, что подобные ограничения будут распространены на всю Россию. Это может привести к повышению цен на товары, которые внезапно становятся дефицитными. Пока что цены на студии в обеих столицах остаются практически стабильными, но в некоторых регионах, таких как Пермь, Красноярск, Краснодар, Воронеж и Казань, цены на малогабаритные квартиры значительно выросли, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

В Москве и Ленобласти введены ограничения на строительство студий
Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

По данным госкорпорации ДОМ. РФ, около 14% всех предложений на первичном рынке России приходится на студии площадью менее 25 кв. метров. Еще 30% представляют собой квартиры площадью от 25 до 35 кв. метров, не попадающие под новые критерии (минимальная площадь теперь — 28 кв. метров). Это означает, что пятая часть предложения на рынке новостроек будет убрана. В Москве и Ленинградской области на малогабаритные лоты приходится значительная часть предложения.

Некоторые считают, что ограничения неправильны, поскольку студии площадью 25-27 кв. метров удобны для студентов и одиночек, приезжающих в крупные города. Нововведение распространяется на жилые комплексы, получившие разрешение на строительство после 7 мая, что означает, что предложение студий будет постепенно сокращаться, а цены — расти. В то же время студии в Москве и Ленинградской области пока дорожают медленно.

Из-за ухода малогабаритных квартир с первичного рынка возрастет спрос на них на вторичном рынке, особенно если ключевая ставка Центробанка снизится. Цены также вырастут во многих крупных городах. Например, в Перми цены на студии выросли на 24% с начала года. В других городах также отмечается рост цен, хотя в ряде городов, таких как Ростов-на-Дону, цены на студии снизились.

Цены на студии также выросли в городах Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре и Волгограде. В Уфе цены остались неизменными, а в Новосибирске и Омске они немного снизились.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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