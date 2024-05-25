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Названа выгода московских властей от развития Новой Москвы

Эксперт "Опоры России" объяснил реновацию в Новой Москве

1:06
Недвижимость

В Новой Москве в программу реновации включены 268 домов — шесть жилых комплексов переданы под заселение, строятся и проектируются еще 14, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В своём телеграм-канале он рассказал о жилищном строительстве и развитии социальной инфраструктуру в Троицком и Новомосковском округах Москвы: школы, детсады, поликлиники и т. д.

Столичные власти совершенно правы, что прилагают значительные усилия, вкладывают немалые средства в развитие ТиНАО, уверен эксперт Московского областного отделения "Опора России" Вячеслав Белобжецкий.

"Москва может себе позволить масштабное развитие ТиНАО, в том числе реализацию программы реновации на новых территориях, — объяснил он РИАМО. — Дополнительная выгода ещё и в том, что заселение этих территорий осуществляется платёжеспособной частью населения, которое потенциально добавит в бюджет Москвы новые поступления за счёт налогов и предпринимательской активности".

Новая Москва
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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