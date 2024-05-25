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Если хотите получать больше за свою квартиру, сдавайте её не "только славянам", посоветовал риелтор

Риелтор объяснил, почему запрет сдавать жильё "только славянам" бесполезен

1:05
Недвижимость

Солнцевский районный суд Москвы запретил указывать в объявлении о сдаче жилья требование к национальности арендатора. Теперь предложения с припиской "только для славян" — официально вне закона.

Риелтор объяснил, почему запрет сдавать жильё "только славянам" бесполезен
Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов is licensed under Public domain

Это бессмысленный запрет, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он объяснил "Радио 1" своё мнение.

Во-первых, собственники жилья не поменяют своих предпочтений. И если они не хотят сдавать приезжим свои квадратные метры, то всё равно откажут таким нанимателям, даже если в объявлении об этом ничего не сказано.

Во-вторых, встретившись с таким отказом, несолоно хлебавший жилец всё равно жаловаться не станет. Он же понимает, что хозяин — барин: его личное дело, кого селить на свою жилплощадь, а кому дать от ворот поворот.

А вообще-то такой отказ может быть и ошибочным, добавил риелтор. Сдавая недвижимость квартиранту с "недостатками" вроде национальности или домашних животных, можно повысить цену и получать на 5-10% больше.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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