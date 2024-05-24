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В ближайшие два года строительство ТЦ ждёт настоящий ажиотаж, допандемийный уровень — уже к концу этого года

К концу года общее количество торговых площадей в России достигнет 26,2 млн кв. м

1:16
Недвижимость

Commonwealth Partnership (CMWP) ожидает роста строительства торговой недвижимости в России в ближайшие два года. Прогноз компании публикует "Стройгазета" в четверг.

К концу года общее количество торговых площадей в России достигнет 26,2 млн кв. м
Фото: Градостроительный комплекс Москвы is licensed under public domain

К концу 2024 года общее количество торговых площадей в РФ достигнет 26,2 миллиона квадратных метров, из них новых — около 370 тысяч квадратных метров.

"После замедления строительной активности, связанного с внешними факторами прошлых лет, рынок торговой недвижимости взял курс на восстановление. К концу текущего года объёмы нового строительства могут приблизиться к допандемийным значениям", — предсказала руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева.

По её словам, положительную роль сыграет восстановление экономики в целом — ушедшим с рынка якорным арендаторам ТЦ всё чаще находится достойная замена.

В Москве по итогам первого квартала пустует 9% торговой недвижимости площадей, за счёт ввода в строй новых площадей (на конец марта строится 662 тысячи кв. метров) к концу года эта доля подрастёт до 10-11%.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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