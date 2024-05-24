Портрет типичного покупателя квартиры бизнес-класса в московской новостройке: приезжих стало меньше

Каждый четвёртый покупатель жилья бизнес-класса в московской новостройке работает в IT, пишет в пятницу "Стройгазета" со ссылкой на социологическое исследование ASTERUS.
Компания изучила своих покупателей и обнаружила, что среди них почти не осталось приезжих — доля иногородних, ещё пару лет назад превышавшая 40%, сократилась до 10%, остальные проживают в Москве или области.
Снизилась также доля тех, кто покупает квадратные метры ради инвестиций. Авторы исследования объяснили это тем, что излишки денег были потрачены во время пандемии и в начале СВО. Кроме того, и недвижимость подорожала, и ипотека стала менее доступной.
Типичный покупатель квартиры в новостройке бизнес-класса — 30-49 лет, семейный (69%), с детьми уже или в ближайшем будущем (59%), работает (89%) на руководящей должности (половина) в IT (четверть) удалённо из дома (42%).
Среди критериев выбора квартиры отмечены обеспеченность локации инфраструктурой (метро, школы, детсады, поликлиники, магазины, детские и спортивные площадки, парковки, кафе, рестораны и др.)
Кроме того, потенциальным покупателям важны низкая плотность застройки и не отпугивает высокая цена — напротив, это гарантирует, что соседи будут приличными.
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