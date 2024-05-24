Неожиданный лайфхак: посыпьте диван мукой для его стерильной чистоты

От жирных пятен на мягкой мебели поможет мука

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Призываем вас ни в коем случае не есть на диване перед телевизором — для пищеварения вредно и мебель испачкаете. Но если это всё же случилось (чем чёрт не шутит!), то предлагаем вашему вниманию способ отчистить пятно с дивана.

Фото: Pexels by Klaus Nielsen is licensed under CC0

Лайфхак подсказало сетевое издание "БелНовости". Он эффективен против загрязнений любой интенсивности, но — это очень важно! — только свежих.

Итак, если вы посадили пятно на диван (или кресло, кровать, тахту, софу, банкетку, пуфик и т. д.), срочно примите следующие меры:

посыпьте загрязнённую область мукой,

подождите пять минут,

раскатайте муку,

соберите её тряпкой/щёткой, а затем пылесосом.

Должно помочь, обещает издание.

Ранее оно же предлагало способы чистки мягкой мебели, утратившей вид от долгого использования.