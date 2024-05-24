Неожиданный лайфхак: посыпьте диван мукой для его стерильной чистоты

Призываем вас ни в коем случае не есть на диване перед телевизором — для пищеварения вредно и мебель испачкаете. Но если это всё же случилось (чем чёрт не шутит!), то предлагаем вашему вниманию способ отчистить пятно с дивана.
Лайфхак подсказало сетевое издание "БелНовости". Он эффективен против загрязнений любой интенсивности, но — это очень важно! — только свежих.
Итак, если вы посадили пятно на диван (или кресло, кровать, тахту, софу, банкетку, пуфик и т. д.), срочно примите следующие меры:
Должно помочь, обещает издание.
Ранее оно же предлагало способы чистки мягкой мебели, утратившей вид от долгого использования.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.