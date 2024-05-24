Дом под водой в Копейске: последствия и реакция властей

В Копейске Челябинской области жилой дом ушел под воду

В Копейске Челябинской области жилой дом оказался под водой. URA. RU обратило внимание на эту ситуацию, ссылаясь на руководителя регионального исполнительного комитета Народного фронта (ОНФ) Дениса Рыжего.

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Проблема возникла на улице Менжинского. Отсутствие ливневой канализации привело к тому, что полтора месяца назад, во время таяния снега, уровень воды в расположенном поблизости пруду повысился, пруд переполнился, и вода начала затапливать дома. В результате подтоплены были 15 построек.

В наиболее пострадавшем доме, расположенном в низине, вода держится на уровне почти полметра с того времени. В этом доме до инцидента жила семья с двумя детьми. "Качать воду больше некуда. Дом в таком состоянии уже полтора месяца", — рассказал один из пострадавших. Он сообщил, что из-за затопления они потеряли машину, мебель, бытовую технику и детские вещи, а полы в доме провалились. Полтора месяца назад семья переселилась в баню, но через две недели вода добралась и туда, поэтому им пришлось арендовать квартиру за свои деньги.

Местные власти считают, что люди преувеличивают проблемы и что воды в домах на самом деле нет. "[Говорят] "А может, вам дом купить?" Я была в шоке…" — призналась жительница пострадавшего дома. Народный фронт направил запросы в прокуратуру, Следственный комитет и губернатору Челябинской области, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.