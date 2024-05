Дом под водой в Копейске: последствия и реакция властей

В Копейске Челябинской области жилой дом оказался под водой. URA. RU обратило внимание на эту ситуацию, ссылаясь на руководителя регионального исполнительного комитета Народного фронта (ОНФ) Дениса Рыжего.

Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International