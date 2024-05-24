Дом под водой в Копейске: последствия и реакция властей

В Копейске Челябинской области жилой дом оказался под водой. URA. RU обратило внимание на эту ситуацию, ссылаясь на руководителя регионального исполнительного комитета Народного фронта (ОНФ) Дениса Рыжего.
Проблема возникла на улице Менжинского. Отсутствие ливневой канализации привело к тому, что полтора месяца назад, во время таяния снега, уровень воды в расположенном поблизости пруду повысился, пруд переполнился, и вода начала затапливать дома. В результате подтоплены были 15 построек.
В наиболее пострадавшем доме, расположенном в низине, вода держится на уровне почти полметра с того времени. В этом доме до инцидента жила семья с двумя детьми. "Качать воду больше некуда. Дом в таком состоянии уже полтора месяца", — рассказал один из пострадавших. Он сообщил, что из-за затопления они потеряли машину, мебель, бытовую технику и детские вещи, а полы в доме провалились. Полтора месяца назад семья переселилась в баню, но через две недели вода добралась и туда, поэтому им пришлось арендовать квартиру за свои деньги.
Местные власти считают, что люди преувеличивают проблемы и что воды в домах на самом деле нет. "[Говорят] "А может, вам дом купить?" Я была в шоке…" — призналась жительница пострадавшего дома. Народный фронт направил запросы в прокуратуру, Следственный комитет и губернатору Челябинской области, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
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