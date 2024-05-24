Сколько времени нужно на продажу квартиры в Москве: актуальные данные на апрель 2024 года

На продажу квартиры у жителей Москвы уходит около двух месяцев. Об этом говорится в исследовании "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы", доступном "Ленте.ру".
Согласно данным аналитиков на апрель 2024 года, москвичи заключают сделку в среднем через 66 дней после выставления жилья на продажу. С начала года этот показатель увеличился на один день, а по сравнению с прошлым годом — сократился на 14 дней. С 2022 года срок продажи увеличился более чем в полтора раза, или на 25 дней.
Ранее стало известно, сколько времени требуется москвичам на накопление средств для покупки новой квартиры. В среднем у типичной семьи на это уходит семь лет и два месяца. Для сравнения, в 2020 году на это потребовалось бы восемь лет и шесть месяцев.
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