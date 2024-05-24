Сколько времени нужно на продажу квартиры в Москве: актуальные данные на апрель 2024 года

На продажу квартиры в Москве в среднем уходит два месяца

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На продажу квартиры у жителей Москвы уходит около двух месяцев. Об этом говорится в исследовании "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы", доступном "Ленте.ру".

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Согласно данным аналитиков на апрель 2024 года, москвичи заключают сделку в среднем через 66 дней после выставления жилья на продажу. С начала года этот показатель увеличился на один день, а по сравнению с прошлым годом — сократился на 14 дней. С 2022 года срок продажи увеличился более чем в полтора раза, или на 25 дней.

Ранее стало известно, сколько времени требуется москвичам на накопление средств для покупки новой квартиры. В среднем у типичной семьи на это уходит семь лет и два месяца. Для сравнения, в 2020 году на это потребовалось бы восемь лет и шесть месяцев.

Тем, кто берет ипотеку, на ее погашение потребуется 25 лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в России, выплата кредита займет треть жизни.