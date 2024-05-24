Ошибки в обустройстве балкона: как избежать и что использовать вместо вагонки

Вы, вероятно, заметили, что со временем отношение к балконам изменилось.
Раньше балконы использовались в основном как склад для ненужных вещей, а теперь, по мнению эксперта сетевого издания БелНовости, дизайнера Юлии Тычино, они воспринимаются как полноценные комнаты.
На балконе можно обустроить рабочий кабинет, создать зону отдыха или даже сделать столовую, объединив его с кухней.
Если вы еще не определились, какую функцию будет выполнять ваш балкон, обратите внимание на ошибки, которые можно допустить при его обустройстве.
Одна из главных ошибок — использование вагонки для отделки балкона.
Материал, будь то деревянный или пластиковый, вызывает стойкие ассоциации с дачей, и не всегда в хорошем смысле.
Если вы предпочитаете стили прованс, рустик или кантри, лучше использовать деревянные панели вместо вагонки. Их можно оставить в натуральном цвете или покрасить в желаемый оттенок.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.