Ошибки в обустройстве балкона: как избежать и что использовать вместо вагонки

Дизайнер объяснил, почему не стоит отделывать балкон вагонкой

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Вы, вероятно, заметили, что со временем отношение к балконам изменилось.

Фото: Unsplash by Yoann Boyer is licensed under public domain

Раньше балконы использовались в основном как склад для ненужных вещей, а теперь, по мнению эксперта сетевого издания БелНовости, дизайнера Юлии Тычино, они воспринимаются как полноценные комнаты.

На балконе можно обустроить рабочий кабинет, создать зону отдыха или даже сделать столовую, объединив его с кухней.

Если вы еще не определились, какую функцию будет выполнять ваш балкон, обратите внимание на ошибки, которые можно допустить при его обустройстве.

Одна из главных ошибок — использование вагонки для отделки балкона.

Материал, будь то деревянный или пластиковый, вызывает стойкие ассоциации с дачей, и не всегда в хорошем смысле.

Если вы предпочитаете стили прованс, рустик или кантри, лучше использовать деревянные панели вместо вагонки. Их можно оставить в натуральном цвете или покрасить в желаемый оттенок.