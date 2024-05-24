Новый закон: неиспользуемые дачные участки будут изымать

У дачников будут забирать пустующие участки

2:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

У дачников, не использующих свои земельные участки, будут их забирать. Такую инициативу разработал Росреестр, сообщает газета "Ведомости". Законопроект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили изданию источник в Белом доме и собеседник, близкий к комиссии.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Поправки планируется внести в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, а также в Земельный кодекс. Чтобы сохранить свой участок, собственник должен начать его использовать в течение трех лет. Освоение участка подразумевает приведение его в состояние, пригодное для использования. Точный перечень необходимых мероприятий будет готов до 15 января 2025 года. Признаки неосвоения участков установит правительство. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

В настоящее время признаки неиспользования установлены для сельскохозяйственных земель. Это наличие самовольных построек, большое количество сорняков, захламление и загрязнение химическими веществами или отходами производства. В Минюсте напомнили, что садовые и огородные участки предназначены также для отдыха, поэтому пока неясно, какие признаки их неиспользования будут определены.

По словам эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Павла Склянчука, примерно 10-15% земельных участков в России заброшены.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева считает, что заброшенные участки представляют собой большую проблему как для поселков, так и для городов. Если участок предоставлен под определенную деятельность, в том числе сельское хозяйство, но эта деятельность не осуществляется, землю могут изъять.

Ассоциация юристов России поддержала инициативу. Глава ассоциации Владимир Груздев пояснил, что из-за отсутствия четких признаков неиспользования земли у председателей и членов садово-огороднических товариществ нет способов принудить недобросовестных собственников к освоению участков. Также отсутствует возможность выкупа заброшенных участков, оставленных владельцами. Обычно такие участки захламлены, на них разрастаются вредные сорняки, включая опасные растения, такие как борщевик Сосновского.