Новый закон: неиспользуемые дачные участки будут изымать

У дачников, не использующих свои земельные участки, будут их забирать. Такую инициативу разработал Росреестр, сообщает газета "Ведомости". Законопроект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили изданию источник в Белом доме и собеседник, близкий к комиссии.
Поправки планируется внести в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, а также в Земельный кодекс. Чтобы сохранить свой участок, собственник должен начать его использовать в течение трех лет. Освоение участка подразумевает приведение его в состояние, пригодное для использования. Точный перечень необходимых мероприятий будет готов до 15 января 2025 года. Признаки неосвоения участков установит правительство. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.
В настоящее время признаки неиспользования установлены для сельскохозяйственных земель. Это наличие самовольных построек, большое количество сорняков, захламление и загрязнение химическими веществами или отходами производства. В Минюсте напомнили, что садовые и огородные участки предназначены также для отдыха, поэтому пока неясно, какие признаки их неиспользования будут определены.
По словам эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Павла Склянчука, примерно 10-15% земельных участков в России заброшены.
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева считает, что заброшенные участки представляют собой большую проблему как для поселков, так и для городов. Если участок предоставлен под определенную деятельность, в том числе сельское хозяйство, но эта деятельность не осуществляется, землю могут изъять.
Ассоциация юристов России поддержала инициативу. Глава ассоциации Владимир Груздев пояснил, что из-за отсутствия четких признаков неиспользования земли у председателей и членов садово-огороднических товариществ нет способов принудить недобросовестных собственников к освоению участков. Также отсутствует возможность выкупа заброшенных участков, оставленных владельцами. Обычно такие участки захламлены, на них разрастаются вредные сорняки, включая опасные растения, такие как борщевик Сосновского.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.