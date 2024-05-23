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Ограничения на продажу малогабаритного жилья: какие регионы России затронуты

Ограничения на продажу малогабаритного жилья введут в 10 регионах

3:08
Недвижимость

В десяти регионах Российской Федерации могут быть введены ограничения на продажу малогабаритного жилья. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на генерального директора "Дом.РФ" Виталия Мутко.

Ограничения на продажу малогабаритного жилья введут в 10 регионах
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Мутко отметил, что в ряде регионов, таких как Краснодар и Тюменская область, рынок жилья близок к перегреву. По аналитическим данным, в этих регионах спрос почти удовлетворён.

Кроме ограничительных мер, Мутко предложил ввести и стимулирующие меры.

Инвестиционный эксперт Евгений Ткачев в беседе с корреспондентом Циан. Журнала указал, что ограничения могут привести к росту средней стоимости недвижимости. Однако, по его мнению, разница будет заметна не во всех городах.

"Например, в Краснодаре студия площадью 20 кв. м стоит 3 млн рублей, с первоначальным взносом по семейной ипотеке в 600 тыс. рублей и ежемесячным платежом в 13,4 тыс. рублей при сроке кредитования 30 лет. Студия 28 кв. м стоит 4,2 млн рублей, с первоначальным взносом в 840 тыс. рублей и платежом в 20 тыс. рублей", — пояснил Ткачев.

Президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова считает, что ограничение минимальной площади строящегося жилья может привести к стагнации или небольшому росту стоимости новостроек. По её словам, застройщики могут перенести выпадающие доходы от малогабаритных объектов на другие квартиры, что приведет к сокращению предложения и росту минимального чека покупки.

Зырянова отметила, что теоретически снижение предложения при сохранении спроса должно приводить к росту стоимости. Однако сокращение предложения может охладить спрос, заставляя покупателей пересмотреть свои финансовые возможности и делать паузы в покупках. Это может вынудить застройщиков делать специальные предложения для поддержания спроса.

По её мнению, развитие ситуации в десяти пилотных регионах даст почву для более обоснованного прогноза развития рынка.

Что касается стимулирующих мер, о которых говорил Виталий Мутко, то, по мнению Зыряновой, они, скорее всего, будут направлены на экономическую компенсацию выпадающих доходов и снижение маржинальности.

Евгений Ткачев добавил, что социальный наём жилья может быть эффективным механизмом, который увеличит ввод недвижимости и обеспечит жильём население с доходом ниже среднего.

С 15 мая в Москве девелоперам не выдают разрешения на строительство проектов с "однушками" и студиями площадью менее 28 кв. м. С 1 июня аналогичные ограничения вступят в силу в Ленинградской области. По мнению экспертов, такие же меры могут быть приняты и в других регионах России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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