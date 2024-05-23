Ограничения на продажу малогабаритного жилья: какие регионы России затронуты

В десяти регионах Российской Федерации могут быть введены ограничения на продажу малогабаритного жилья. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на генерального директора "Дом.РФ" Виталия Мутко.
Мутко отметил, что в ряде регионов, таких как Краснодар и Тюменская область, рынок жилья близок к перегреву. По аналитическим данным, в этих регионах спрос почти удовлетворён.
Кроме ограничительных мер, Мутко предложил ввести и стимулирующие меры.
Инвестиционный эксперт Евгений Ткачев в беседе с корреспондентом Циан. Журнала указал, что ограничения могут привести к росту средней стоимости недвижимости. Однако, по его мнению, разница будет заметна не во всех городах.
"Например, в Краснодаре студия площадью 20 кв. м стоит 3 млн рублей, с первоначальным взносом по семейной ипотеке в 600 тыс. рублей и ежемесячным платежом в 13,4 тыс. рублей при сроке кредитования 30 лет. Студия 28 кв. м стоит 4,2 млн рублей, с первоначальным взносом в 840 тыс. рублей и платежом в 20 тыс. рублей", — пояснил Ткачев.
Президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова считает, что ограничение минимальной площади строящегося жилья может привести к стагнации или небольшому росту стоимости новостроек. По её словам, застройщики могут перенести выпадающие доходы от малогабаритных объектов на другие квартиры, что приведет к сокращению предложения и росту минимального чека покупки.
Зырянова отметила, что теоретически снижение предложения при сохранении спроса должно приводить к росту стоимости. Однако сокращение предложения может охладить спрос, заставляя покупателей пересмотреть свои финансовые возможности и делать паузы в покупках. Это может вынудить застройщиков делать специальные предложения для поддержания спроса.
По её мнению, развитие ситуации в десяти пилотных регионах даст почву для более обоснованного прогноза развития рынка.
Что касается стимулирующих мер, о которых говорил Виталий Мутко, то, по мнению Зыряновой, они, скорее всего, будут направлены на экономическую компенсацию выпадающих доходов и снижение маржинальности.
Евгений Ткачев добавил, что социальный наём жилья может быть эффективным механизмом, который увеличит ввод недвижимости и обеспечит жильём население с доходом ниже среднего.
С 15 мая в Москве девелоперам не выдают разрешения на строительство проектов с "однушками" и студиями площадью менее 28 кв. м. С 1 июня аналогичные ограничения вступят в силу в Ленинградской области. По мнению экспертов, такие же меры могут быть приняты и в других регионах России.
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