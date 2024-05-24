Новое правило: чтобы собственников жилья не обманули, дарственную им придётся заверять у нотариуса

Нотариальное заверение договора дарения жилья хотят сделать обязательным

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Госдуме готовится к рассмотрению законопроект, который сделает обязательным нотариальное заверение договора дарения жилья посторонним людям. О грядущих изменениях рассказала "Российская газета".

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Предложение выдвинуло Государственное Собрание — Курултай Башкортостана. Авторы инициативы привели удручающие цифры: суммарный ущерб, причинённый россиянам при сделках с квартирами, оценивается примерно в 5,5 миллиардов рублей за пять лет.

В нынешнем виде предлагается заверять только дарение посторонним. Очевидно, щедрый жест в отношении чужого человека выглядит более чем подозрительно.

Впрочем, при обсуждении поправок вполне возможно их распространение на все дарственные, включая подписанные на родственников. По словам замдиректора департамента экономического и гражданского законодательства Минюста Константина Гультяева, именно они зачастую оспаривают договоры дарения. Более того, особое доверие к близкому человеку делает дарителя ещё уязвимее — он теряет бдительность.

В Госдуме инициатива представителей Башкортостана уже получила одобрительную оценку. "Сегодня нотариат является одним из элементов системы защиты прав и законных интересов граждан, — напомнил зампред комитета ГД по экономической политике Артём Кирьянов. — Одним из тех элементов, которые страхуют людей от преступных посягательств, от мошенников, последствий довольно невысокой правовой культуры".