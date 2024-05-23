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Предсказано снижение цен на вторичное жильё: какие квартиры подешевеют сильнее всего

Экономист предрёк снижение цен на вторичное жильё на 10% во втором полугодии

0:56
Недвижимость

До конца этого года цены на вторичное жильё могут снизиться на 10%, считает профессор кафедры "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Юрий Шедько. Он поделился своими прогнозами с "Газетой.Ru".

Экономист предрёк снижение цен на вторичное жильё на 10% во втором полугодии
Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы is licensed under Public domain

По мнению специалиста, в наибольшей степени тренд на падение цен затронет депрессивные регионы.

"Это в большей степени коснётся такого жилья, как народная стройка, хрущёвки, брежневки, а также большие квартиры от четырех и более комнат", — добавил он.

Снижение стоимости жилья должно благотворно повлиять на спрос — по прогнозу Шедько, покупатели активизируются с начала 2025 года. Причём одно- и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке будут приобретаться преимущественно не на ипотечные, а на собственные деньги.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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