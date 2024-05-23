Россияне полюбили загородные дома с бассейном: их краткосрочная аренда выросла в 1,5 раза

Предложение аренды домов с бассейном выросло в 1,5 раза к прошлому году

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В этом мае предложение загородных домов с бассейном в краткосрочную аренду выросло на 56% по сравнению с прошлым годом, обратило внимание "Авито Путешествия". Результаты проведённых сервисом подсчётов обнародовала "Стройгазета" в четверг.

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Таких предложений стало больше в 57 регионах из 58 исследованных. Больше всего домов с бассейном посуточно сдаются:

в Краснодарском крае — 20% и в Московской области — 14%.

Средняя цена аренды такого объекта выросла с 9 до 10 тысяч рублей за ночь. Дороже всего она обойдётся в Камчатском крае (22 тысяч рублей) и Московской области (20 тысяч).

Загородная недвижимость этим летом стала типом жилья с сильнее всего дорожающей арендой. "Дело здесь не только в эффекте низкой базы, но также в популяризации внутреннего туризма и автомобильных путешествий по стране", — объясняет руководитель направления "Авито Путешествия" Артём Кромочкин.

Ранее узнали, сколько ЖК с бассейнами строится в Москве.