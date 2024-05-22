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Рекордное количество ипотечных сделок в Москве: рост на 14,8% в апреле

Вырос спрос на ипотеку среди Москвичей

1:49
Недвижимость

В Москве увеличивается количество ипотечных сделок как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. В апреле в столице было зарегистрировано 10,62 тыс. ипотечных сделок, сообщило столичное управление Росреестра. По сравнению с мартом, когда было заключено 9,25 тыс. сделок, рост составил 14,8%.

Вырос спрос на ипотеку среди Москвичей
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Однако по сравнению с апрелем 2023 года количество ипотечных сделок снизилось на 8,7%. Год назад было зарегистрировано 11,63 тыс. ипотек. В то же время по сравнению с апрелем 2022 года показатель вырос на 32,8%.

Апрель 2024 года стал самым успешным по числу зарегистрированных ипотек, отмечают в Росреестре. Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов отметил, что рост числа ипотечных сделок на фоне стабильной ключевой ставки свидетельствует о высокой активности на ипотечном рынке.

По словам руководителя отдела ипотеки компании "Бест-Новострой" Ирины Стаднюк, увеличение числа ипотечных сделок в апреле связано с тем, что многие стремятся оформить жилищные кредиты до завершения программы массовой льготной ипотеки. Люди, которые откладывали покупку жилья, спешат воспользоваться льготными условиями.

Согласно данным Росреестра, в 2023 году в Москве было заключено 166,4 тыс. долевых договоров, что стало рекордным показателем за всю историю ведения статистики.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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