Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NASA анонсировала съёмку полярного сияния на Марсе ровером Curiosity
Учёные выяснили, что ночная жара повышает риск инсульта
Лавровое дерево растёт несколько лет. У вас есть все шансы вырастить
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут обойтись друг без друга
Готовим батончики с клюквой и белым шоколадом
Косметика для детей: ключевые аспекты и советы по выбору
В Дагестане заработал завод по производству строительной извести
Эксперт Ходаренок заявил, что ВС РФ должны нанести ВСУ чувствительные поражения
Открыто самое дальнее столкновение чёрных дыр на расстоянии 13 млрд световых лет
Умельцы рассказали, как сделать жалюзи из макулатуры. Чуть времени и у вас желаемая по размеру жалюзи, почти без затрат

Умельцы рассказали, как просто и бесплатно сделать жалюзи из газет

Недвижимость

Жалюзи — вещь удобная, нужная, но недешёвая. Умельцы предложили не тратиться на магазинные жалюзи и поделились советом, как сделать их самостоятельно, из газет. В домашних условиях сборка жалюзи из газетных трубочек оказалась по силам каждому.

Умельцы рассказали, как просто и бесплатно сделать жалюзи из газет
Фото: unsplash.com by Steinar Engeland is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Совет умельцами дан, на примере окна размером 90 на 40 см. Для таких габаритов оконного пространства потребуется 170 газетных трубочек. Трубочки делаются методом скручивания, а после получения нужной формы, окрашиваются акриловой краской с добавлением ПВА в пропорциях три к одному, а затем трубочки покрывают ещё и лаком. Такая технология покрытия защитит самодельные жалюзи от влаги.

Важно, чтобы сворачиваемые трубочки не были слишком тонкими. Для лучшей плотности мастера советуют разрезать газету вдоль на 4 части и скатать её на спицу "номер 2". В случае если требуется изготовить широкие жалюзи, их для прочности лучше перевязать посередине. И ещё, что советовали учесть мастера, это количество ПВА — от него зависит жёсткость каждой трубочки, а следовательно и всей конструкции.

Что касается крепления, то в качестве него используются колечки для штор. Сами трубочки перевязываются капроновым шпагатом, между трубками следует оставлять по два узелка. Для предотвращения их развязывания, узелки рекомендуется проклеить канцелярским клеем. При этом стоит подрезать концы трубочек, делается это на 4-х см расстоянии от швов.

Итог, такой не пыльной работы — возможность "дёшево и сердито" закрыть окно. Кстати, вместо газет для самодельных жалюзи можно использовать и обои, которые зачастую остаются после ремонта.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
ВС РФ освободили посёлок Клещеевка, наступление в Часове Яре Дмитрий Плотников ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут обойтись друг без друга
ВС РФ освободили посёлок Клещеевка, наступление в Часове Яре
Готовим батончики с клюквой и белым шоколадом
Косметика для детей: ключевые аспекты и советы по выбору
В Дагестане заработал завод по производству строительной извести
Эксперт Ходаренок заявил, что ВС РФ должны нанести ВСУ чувствительные поражения
Открыто самое дальнее столкновение чёрных дыр на расстоянии 13 млрд световых лет
"СберСтрахование": 69% россиян планируют отдых на природе этим летом
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Политолог Газарян указал на британский след в крушении вертолета Раиси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников