Умельцы рассказали, как сделать жалюзи из макулатуры. Чуть времени и у вас желаемая по размеру жалюзи, почти без затрат

Умельцы рассказали, как просто и бесплатно сделать жалюзи из газет

Жалюзи — вещь удобная, нужная, но недешёвая. Умельцы предложили не тратиться на магазинные жалюзи и поделились советом, как сделать их самостоятельно, из газет. В домашних условиях сборка жалюзи из газетных трубочек оказалась по силам каждому.

Фото: unsplash.com by Steinar Engeland is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Совет умельцами дан, на примере окна размером 90 на 40 см. Для таких габаритов оконного пространства потребуется 170 газетных трубочек. Трубочки делаются методом скручивания, а после получения нужной формы, окрашиваются акриловой краской с добавлением ПВА в пропорциях три к одному, а затем трубочки покрывают ещё и лаком. Такая технология покрытия защитит самодельные жалюзи от влаги.

Важно, чтобы сворачиваемые трубочки не были слишком тонкими. Для лучшей плотности мастера советуют разрезать газету вдоль на 4 части и скатать её на спицу "номер 2". В случае если требуется изготовить широкие жалюзи, их для прочности лучше перевязать посередине. И ещё, что советовали учесть мастера, это количество ПВА — от него зависит жёсткость каждой трубочки, а следовательно и всей конструкции.

Что касается крепления, то в качестве него используются колечки для штор. Сами трубочки перевязываются капроновым шпагатом, между трубками следует оставлять по два узелка. Для предотвращения их развязывания, узелки рекомендуется проклеить канцелярским клеем. При этом стоит подрезать концы трубочек, делается это на 4-х см расстоянии от швов.

Итог, такой не пыльной работы — возможность "дёшево и сердито" закрыть окно. Кстати, вместо газет для самодельных жалюзи можно использовать и обои, которые зачастую остаются после ремонта.