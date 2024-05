Умельцы рассказали, как сделать жалюзи из макулатуры. Чуть времени и у вас желаемая по размеру жалюзи, почти без затрат

Жалюзи — вещь удобная, нужная, но недешёвая. Умельцы предложили не тратиться на магазинные жалюзи и поделились советом, как сделать их самостоятельно, из газет. В домашних условиях сборка жалюзи из газетных трубочек оказалась по силам каждому.

Фото: unsplash.com by Steinar Engeland is licensed under Creative Commons CC0 1.0