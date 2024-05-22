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Снижение спроса на недвижимость в ОАЭ среди россиян в апреле 2024 года

Россияне перехотели покупать жилье в ОАЭ

1:04
Недвижимость

В апреле российский спрос на жилье в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) снизился на 21,3 процента по сравнению с мартом. Об этом сообщают эксперты агентства Ageeva Real Estate в интервью "Ленте.ру".

Россияне перехотели покупать жилье в ОАЭ
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Уменьшение интереса к недвижимости в ОАЭ среди россиян наблюдается второй месяц подряд. Более того, спрос с января по апрель 2024 года оказался на 35,1 процента ниже, чем за аналогичный период в 2023 году.

Эксперты объясняют эту тенденцию высокими ценами на жилье в ОАЭ. Они отмечают, что снижение спроса не связано с негативным отношением к россиянам. "Рост цен на недвижимость в зависимости от проекта и типа составил 15-25 процентов. Кроме того, рынок сместился в сторону более комфортных и, соответственно, более дорогих проектов", — пояснила основатель агентства Татьяна Агеева.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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