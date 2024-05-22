Богатые москвичи покупают своим отпрыскам элитные квартиры на Якиманке и в Замоскворечье

Половина покупателей элитного жилья в Москве ищет его для своих детей

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый второй потенциальный покупатель элитного жилья в Москве хочет приобрести его для своих детей, сообщил "Стройгазете" застройщик Rariteco.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

Таким положение стало к апрелю, тогда как ещё в октябре запросов на покупку квартиры ребёнку было 30%.

Сами покупатели жилплощадью уже обеспечены, причём более чем приличной — на Якиманке, в Замоскворечье и т. п. районах. Своих отпрысков они хотят поселить там же — чтобы у них был доступ к привычным местам досуга (Парк Зарядье, культурный центр "ГЭС-2") и кампусам престижных вузов в центре.

Детям порядка 40% таких родителей — до 15 лет. Им покупают двух- трёхкомнатные квартиры от 80 до 120 кв. метров, которые поначалу будут использоваться как инвестиционный инструмент, а потом достанутся в наследство.

У остальных 60% — подростки 15-18 лет. Эти покупатели приобретают жилища от 60 до 80 кв. метров, чтобы взрослеющие дети поскорее съехали.

"Покупка дорогой квартиры для детей — очень прагматичная и рациональная", — похвалила заботливых родителей директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова.