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Богатые москвичи покупают своим отпрыскам элитные квартиры на Якиманке и в Замоскворечье

Половина покупателей элитного жилья в Москве ищет его для своих детей

1:18
Недвижимость

Каждый второй потенциальный покупатель элитного жилья в Москве хочет приобрести его для своих детей, сообщил "Стройгазете" застройщик Rariteco.

Половина покупателей элитного жилья в Москве ищет его для своих детей
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

Таким положение стало к апрелю, тогда как ещё в октябре запросов на покупку квартиры ребёнку было 30%.

Сами покупатели жилплощадью уже обеспечены, причём более чем приличной — на Якиманке, в Замоскворечье и т. п. районах. Своих отпрысков они хотят поселить там же — чтобы у них был доступ к привычным местам досуга (Парк Зарядье, культурный центр "ГЭС-2") и кампусам престижных вузов в центре.

Детям порядка 40% таких родителей — до 15 лет. Им покупают двух- трёхкомнатные квартиры от 80 до 120 кв. метров, которые поначалу будут использоваться как инвестиционный инструмент, а потом достанутся в наследство.

У остальных 60% — подростки 15-18 лет. Эти покупатели приобретают жилища от 60 до 80 кв. метров, чтобы взрослеющие дети поскорее съехали.

"Покупка дорогой квартиры для детей — очень прагматичная и рациональная", — похвалила заботливых родителей директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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