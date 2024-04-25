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Разбиты мечты москвичей о жизни рантье: сдавать своё, снимать за городом и жить на разницу — невыгодно

Риелтор оценил пассивный доход от сдачи своего жилья при проживании в съёмном

2:10
Недвижимость

Арендные ставки в Москве неуклонно растут и, по прогнозам экспертов, продолжат это делать. Такой тренд побуждает некоторых москвичей задуматься: а что если свою жилплощадь сдать, снять скромную квартирку или уютный домик в дальнем Подмосковье и шиковать на разницу?

Риелтор оценил пассивный доход от сдачи своего жилья при проживании в съёмном
Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Pravda.Ru попросила члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова оценить такую схему получения пассивного дохода.

Очевидно, выгода такого решения зависит от того, как далеко готов поселиться такой рантье, ответил он. "Просто тут вопрос в том, что не все оперируют вопросом выгоды, а некоторые оперируют вопросом удобства: на лето квартиру сдам, а сам уеду, в доме жить буду. Но это редкость, конечно, всё-таки", — заметил эксперт.

"В целом, это редкая ситуация, потому что человек снимает квартиру — и он зависит от своих арендаторов: а если они вдруг съедут, то чем он будет платить?" — пояснил он.

"Иногда так делают, только уезжают, скорее, не в Подмосковье, а куда-нибудь подальше", — добавил риелтор.

В других городах эта затея тем более бессмысленна: "Я думаю, в Питере, может быть, в крупных городах такое возможно. Опять же всё от расстояния зависит. Потому что вопрос разницы в цене стоит — сдавать своё и снимать другое. Эта разница должна быть ощутима, чтобы она ему и выгодна была, и, в том числе, чтобы он мог позволить себе приезжать периодически, смотреть за квартирой".

Если кто-то так и поступает, то совершенно по другим мотивам. "Я вот, например, знаю, в Москве так некоторые ребята делают, у кого квартира есть в другом районе. Продавать пока не могут по каким-нибудь причинам, например налоги не платить, а район этот не нравится, и вот просто своё сдают, а в другом районе снимают. Но тут вопрос не выгоды, а удобства", — заключил Барсуков.

Покупать при наличии свободных средств недвижимость для её последующей сдачи в аренду тоже невыгодно, заявила ранее риелтор Наталия Комбарова.

Почему НЕ ВЫГОДНО сдавать квартиру в АРЕНДУ? / Как правильно инвестировать в недвижимость?
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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