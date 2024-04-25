В США подорожала ипотека: ставки выросли до максимума с ноября 2023 года

Средняя ставка по ипотеке в США выросла до 7,24% — это максимум с конца ноября прошлого года, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).
За основу для подсчётов берётся процентная ставка по кредитам на 30 лет на покупку дома до 766,55 тысячи долларов. Она по итогам недели выросла на 11 базисных пунктов.
Спрос на ипотеку тем временем закономерно сокращается — число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю снизилось на 2,7% после повышения на 3,3% неделей ранее.
"Заявки на кредиты сократились, потому что покупатели откладывают решения о покупках в связи со снижением доступности жилья и дефицитом предложения", — объяснил вице-президент MBA Джоэл Кан.
По мнению экспертов, ипотека дорожает из-за укрепляющихся в последнее время сомнений в скором смягчении денежно-кредитной политики ФРС.
Ранее ипотека в США несколько недель дешевела, хотя и оставалась дороже, чем в прошлом году.
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