Как выбрать идеальный ковер для вашего интерьера: советы эксперта

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Известна вещь, которая "крадет" стиль и уют в квартире

1:10
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Многие считают, что ковры уже не в тренде, поэтому избегают использовать их в своем интерьере. Однако полностью отказываться от ковров не стоит.

Известна вещь, которая "крадет" стиль и уют в квартире
Фото: PxHere is licensed under CC0

Вопреки общему мнению, ковры могут быть стильным и уютным дополнением к интерьеру, при условии правильного выбора. Некоторые виды ковров могут действительно портить общий вид комнаты своим безвкусием и неуклюжим дизайном.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась своим мнением о том, какие ковры следует избегать.

Например, не рекомендуется использовать ковры с фигурными формами, которые имитируют животных, растения, фрукты и тому подобное. Ковры в форме цветов, клубники, тигров и прочее могут выглядеть неуместно и отвлекать внимание от других стильных элементов интерьера.

Также стоит избегать ковров с надписями, так как они могут нарушить гармонию и изысканность помещения.

Если вы всё же решите использовать ковровое покрытие, лучше выбрать классические варианты, которые будут сочетаться с остальным интерьером.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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