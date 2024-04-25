Расширение программы социальной газификации на СНТ: что нужно знать
Газ будут бесплатно проводить в садовые товарищества
1:18
Хорошие новости для дачников! Программу социальной газификации в России решено расширить на садоводческие товарищества (СНТ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Что это значит:
- Газ бесплатно подведут к границам участков в СНТ, расположенных вблизи уже газифицированных населенных пунктов.
- Условие: на дом и участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.
- Подать заявку на подключение могут как собственник дома, так и председатель СНТ.
- Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов товарищества. К заявке о подключении необходимо приложить протокол собрания.
Как это будет работать:
- СНТ инициирует собрание членов для решения вопроса о догазификации.
- На собрании принимается решение о подключении к газу.
- Протокол собрания и заявки собственников участков направляются в газораспределительную компанию.
- Газ подводится бесплатно до границ участков.
- Оплачивается только подведение газа внутри участка до дома.
Это отличная возможность для дачников сэкономить на отоплении и горячем водоснабжении.
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