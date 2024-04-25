Расширение программы социальной газификации на СНТ: что нужно знать

Газ будут бесплатно проводить в садовые товарищества

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хорошие новости для дачников! Программу социальной газификации в России решено расширить на садоводческие товарищества (СНТ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что это значит:

Газ бесплатно подведут к границам участков в СНТ, расположенных вблизи уже газифицированных населенных пунктов.

Условие: на дом и участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.

Подать заявку на подключение могут как собственник дома, так и председатель СНТ.

Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов товарищества. К заявке о подключении необходимо приложить протокол собрания.

Как это будет работать:

СНТ инициирует собрание членов для решения вопроса о догазификации.

На собрании принимается решение о подключении к газу.

Протокол собрания и заявки собственников участков направляются в газораспределительную компанию.

Газ подводится бесплатно до границ участков.

Оплачивается только подведение газа внутри участка до дома.

Это отличная возможность для дачников сэкономить на отоплении и горячем водоснабжении.