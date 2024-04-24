Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 90% компаний на Украине заявили о дефиците сотрудников
Какие косметические процедуры для лица и тела стоит пройти перед отпуском
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Volvo представляет электромобиль EX30: конкурент Tesla Model Y с доступной ценой
Ветеринары дали ответ, какой запах из пасти говорит о проблемах со здоровьем
Мясников: регулярные пешие прогулки улучшают работу сердца
Американец испугался ехать в Россию и был высмеян в интернете
Пельмени с петрушкой: таким блюдом фигуру вы точно не испортите
ОМС: как узнать стоимость медицинских услуг через личный кабинет
Сочи: цены на студии взлетели на 25% за год. Сколько стоит самая дешевая квартира?

Самая дешевая квартира в Сочи стоит 4 млн рублей

1:15
Недвижимость » Аналитика

Самая дешевая квартира в Сочи площадью до 20 квадратных метров теперь стоит 4 миллиона рублей, сообщает эксперт рынка недвижимости Кирилл Флутков. Это на 25% больше, чем в начале года.

Самая дешевая квартира в Сочи стоит 4 млн рублей
Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Квартира-студия находится в микрорайоне Голубые дали Адлерского района. Она имеет статус квартиры.

Самая дорогая квартира площадью до 20 квадратных метров стоит 9,7 миллиона рублей. Она находится в Хостинском районе города-курорта.

Стоимость квадратного метра в сегменте лотов площадью до 20 квадратных метров в апреле 2024 года составляет:

  • 200 тысяч рублей за самый дешевый
  • 533 тысячи рублей за самый дорогой

Таким образом, рынок малогабаритного жилья в Сочи продолжает расти. Этому способствует высокий спрос на такие квартиры со стороны инвесторов, которые сдают их в аренду.

Кроме того, на цены влияет рост цен на стройматериалы и землю.

Эксперты прогнозируют, что цены на малогабаритные квартиры в Сочи будут продолжать расти в ближайшие месяцы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке

Существует обширное разнообразие пород собак в мире.

Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке
Что можно добавить в подливу, кроме муки, чтобы она стала гуще
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Удивительно просто: как добавить лет жизни вашему двигателю — советы от эксперта
Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе
Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе
Последние материалы
Мясников: регулярные пешие прогулки улучшают работу сердца
Американец испугался ехать в Россию и был высмеян в интернете
Пельмени с петрушкой: таким блюдом фигуру вы точно не испортите
ОМС: как узнать стоимость медицинских услуг через личный кабинет
Экс-советник Пентагона: США и НАТО выставлены дураками
Пожилые двигаются медленно из-за повышенного энергопотребления мышц
Говорим о важных признаках дефицита магния
Тарасова считает, что в WADA предвзяты к Валиевой из-за отношения к России
Джонни Депп заявил, что не вернется в крупнобюджетное кино
Небензя: без прекращения огня в Газе оказание помощи населению невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников