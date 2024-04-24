Сочи: цены на студии взлетели на 25% за год. Сколько стоит самая дешевая квартира?

Самая дешевая квартира в Сочи стоит 4 млн рублей

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Самая дешевая квартира в Сочи площадью до 20 квадратных метров теперь стоит 4 миллиона рублей, сообщает эксперт рынка недвижимости Кирилл Флутков. Это на 25% больше, чем в начале года.

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Квартира-студия находится в микрорайоне Голубые дали Адлерского района. Она имеет статус квартиры.

Самая дорогая квартира площадью до 20 квадратных метров стоит 9,7 миллиона рублей. Она находится в Хостинском районе города-курорта.

Стоимость квадратного метра в сегменте лотов площадью до 20 квадратных метров в апреле 2024 года составляет:

200 тысяч рублей за самый дешевый

533 тысячи рублей за самый дорогой

Таким образом, рынок малогабаритного жилья в Сочи продолжает расти. Этому способствует высокий спрос на такие квартиры со стороны инвесторов, которые сдают их в аренду.

Кроме того, на цены влияет рост цен на стройматериалы и землю.

Эксперты прогнозируют, что цены на малогабаритные квартиры в Сочи будут продолжать расти в ближайшие месяцы.