Сочи: цены на студии взлетели на 25% за год. Сколько стоит самая дешевая квартира?

Самая дешевая квартира в Сочи площадью до 20 квадратных метров теперь стоит 4 миллиона рублей, сообщает эксперт рынка недвижимости Кирилл Флутков. Это на 25% больше, чем в начале года.
Квартира-студия находится в микрорайоне Голубые дали Адлерского района. Она имеет статус квартиры.
Самая дорогая квартира площадью до 20 квадратных метров стоит 9,7 миллиона рублей. Она находится в Хостинском районе города-курорта.
Стоимость квадратного метра в сегменте лотов площадью до 20 квадратных метров в апреле 2024 года составляет:
Таким образом, рынок малогабаритного жилья в Сочи продолжает расти. Этому способствует высокий спрос на такие квартиры со стороны инвесторов, которые сдают их в аренду.
Кроме того, на цены влияет рост цен на стройматериалы и землю.
Эксперты прогнозируют, что цены на малогабаритные квартиры в Сочи будут продолжать расти в ближайшие месяцы.
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