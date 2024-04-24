Вопрос о семейной ипотеке и налоговом вычете

Кто претендует на налоговый вычет при ипотечном кредите?

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Часто в юридической практике встаёт вопрос о соотношении ипотеки и налогового вычета. Если ипотека оформлена на одного из супругов, но квартира куплена в браке в совместную собственность, на налоговый вычет за выплату процентов могут претендовать оба супруга или только один?

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Если квартира куплена в браке в совместную собственность, то право на налоговый вычет имеют оба супруга (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). 3 Конкретные суммы вычетов определяются по расходам каждого из супругов, которые подтверждаются платёжными документами или по заявлению на распределение имущественного вычета.

Максимальный размер вычета для каждого из супругов в отношении одного объекта недвижимости — 3 млн рублей, если кредит получен в период с 01.01.2014.

При приобретении жилья одним из супругов до вступления в брак имущественные вычеты другому супругу, в том числе вычет на погашение процентов по займу (кредиту), израсходованному на его приобретение, не предоставляется.